Asaja celebra la flexibilidad de las ayudas a las explotaciones afectadas por la viruela ovina

El presidente nacional de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha celebrado la aprobación de las ayudas a las explotaciones afectadas por el brote de viruela ovina y caprina para la repoblación del ganado sacrificado por parte del Consejo de Ministros. Así, ha puesto el foco en que será el precio del ganado en el mercado el que determine la cuantía a percibir por los afectados.

Según Europa Press, así lo ha expresado en la clausura del Encuentro de Mujeres del Medio Rural 'Mujer y liderazgo' que ha organizado Asaja Mujeres. "El mercado determinará cuánto vale una oveja de reposición y, en base a ese criterio, habrá un tope de las ayudas", ha expresado, a la vez que ha indicado que ahora falta por ver cómo la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural va a desarrollar dichas ayudas.

"La idea fundamental es que el Consejo de Ministros haya aprobado estas ayudas en base a un criterio de mercado con un tope de 500.000 euros. Hay explotaciones que han hecho un esfuerzo muy grande sobre todo en Cuenca y Ciudad Real, con un número de cabezas sacrificado muy grande. No sé si ese tope de 500.000 euros llegará a cubrir todas las necesidades de esa explotación. No quiero empezar a poner pegas, lo que quiero es poner soluciones".

Asimismo, ha puesto de manifiesto la necesidad de trabajar para que la enfermedad "denominada de países pobres no vaya a más, pues lo que han pasado los ganaderos es muy duro y ahora es necesario ayudarles con mayor celeridad, quitando burocracia".

Ley de paridad

Por otro lado, acerca del anteproyecto de la ley de paridad del Gobierno, Pedro Barato ha asegurado que "no le gusta hablar de cuotas" y de representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión. Así, ha defendido que no es necesario "hacer tablas reivindicativas", pues esas las confecciona "la mujer con su situación personal cada día".

"No quiero entender de leyes, entiendo de realidades. Mi objetivo es que no haya desigualdades entre el hombre y la mujer. Las leyes…, bastante lío tenemos ya. Unos sí, otros no, unos que se van a abstener, otros que van a votar. Ya veremos qué es lo que sale".

