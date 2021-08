Agricultores de la DO Valdepeñas salen a la calle en protesta por el bajo precio de la uva

Una treintena de tractores y cerca de medio centenar de agricultores de la Denominación de Origen (DO) Valdepeñas han secundado la concentración convocada por un grupo de agricultores a través de las redes sociales en protesta por los precios de la uva fijados por Félix Solís, uno de los principales operadores de Castilla-La Mancha.

La concentración, que se ha iniciado a las 10 de la mañana de este miércoles en una parcela situada en las inmediaciones de la Avenida del Vino de Valdepeñas, ha sido disuelta una hora más tarde de forma pacífica por la Policía Nacional porque no tenían autorización.

Francisco Patiño, uno de los viticultores que a título personal ha secundado la protesta, ha señalado a los periodistas que se han movilizado porque "no sabemos si empezar o no a vendimiar, sobre todo después de la nube registrada ayer" y ha señalado que no se trataba de ningún "acto delictivo", como ha explicado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

Asimismo ha señalado que los agricultores “no intentan pedir limosna ni dar pena” y ha anunciado que “si los servicios de fraude de la Consejería de Agricultura y la propia Guardia Civil no controlan la descarga de uva, vamos a ir directamente a la Fiscalía a denunciar la entrada de uva como de Valdepeñas, sin que sea de Valdepeñas” ha señalado.

Patiño ha reconocido, también, que la mitad de la culpa de lo que está pasando en la Denominación la tienen los viticultores porque “se está traficando con nuestras cartillas”, que es lo que se va a controlar en el descargadero para saber de dónde viene la uva y de qué cartilla” y “quien no cumpla que se marche de la DO” y que Hacienda cruce los datos.

Aunque los agricultores que han organizado la protesta habían pedido que se paralice la vendimia, no lo han conseguido, pero han sido muchos los que no han salido por la lluvia registrada anoche o ante la previsión de problemas o altercados.

Sigue los temas que te interesan