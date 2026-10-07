Dónde y cuánto ahorran los castellanomanchegos para su jubilación: tienen 2.825 M en planes de pensiones

Los castellanomanchegos cerraron el año 2025 con 2.825 millones de euros ahorrados para su jubilación en planes de pensiones individuales, 91 millones más que en 2024 (+3,3 %).

Al final de ese ejercicio, el ahorro privado para el retiro laboral en la región alcanzó 264.819 cuentas de partícipes, aunque con un ahorro medio de 10.666 euros, todavía por debajo de los 13.312 euros de media nacional.

Los datos del Observatorio Inverco sitúan a Castilla-La Mancha como una de las comunidades con menor penetración de este tipo de productos. Solo el 12,5 % de la población regional cuenta con un plan de pensiones, frente al 14,7 % del conjunto de España.

La cifra, además, ha descendido ligeramente en un año. En 2024 había 267.208 cuentas, por lo que el número de partícipes se ha reducido en 2.389. El patrimonio, sin embargo, ha seguido creciendo gracias, fundamentalmente, a la evolución de los mercados financieros.

En términos relativos, los 2.825 millones acumulados en Castilla-La Mancha representan el 2,9 % de todo el patrimonio nacional en planes de pensiones individuales.

También equivalen al 4,8 % del PIB regional, un porcentaje que se mantiene estable respecto a 2024, pero que continúa por debajo del 5,7 % de media española.

Datos provinciales

El mapa provincial de los planes de pensiones en Castilla-La Mancha presenta diferencias importantes. Toledo concentra el mayor volumen de dinero, con 763,1 millones de euros repartidos entre 78.895 cuentas. Sin embargo, es la provincia con menor penetración: solo el 10,4% de su población tiene un plan de pensiones y el ahorro medio por cuenta se queda en 9.672 euros.

Ciudad Real ocupa el segundo puesto por patrimonio, con 671 millones de euros y 63.509 cuentas. El 12,8 % de su población tiene uno de estos productos y el ahorro medio asciende a 10.565 euros.

La fotografía cambia al observar Guadalajara. La provincia acumula 570,1 millones de euros en planes de pensiones y 48.240 cuentas, pero es la que presenta una mayor penetración en relación con su población: el 16,9% de los guadalajareños tiene un plan, por encima incluso de la media nacional. También supera a la media regional en ahorro por partícipe, con 11.819 euros.

Albacete suma 537,5 millones de euros y 50.332 cuentas. El 12,9 % de su población tiene un plan y el patrimonio medio por cuenta alcanza los 10.679 euros.

Por último, Cuenca es la provincia con menos patrimonio acumulado, con 283 millones de euros y 23.844 cuentas, pero presenta un dato especialmente significativo: sus partícipes son los que tienen mayor ahorro medio de Castilla-La Mancha, con 11.869 euros por cuenta. El 11,9 % de la población conquense dispone de un plan.

Perfil

El ahorrador castellanomanchego muestra una clara preferencia por los planes mixtos, que concentran el 68,3 % del patrimonio regional, uno de los porcentajes más elevados de España y cinco puntos por encima de la media nacional.

La renta variable reúne el 14,9 % del dinero, la renta fija el 13,9 % y los productos garantizados, el 3 %.

El peso de los mixtos es prácticamente idéntico si se observan las cuentas: representan el 68,6 %, frente al 18,9 % de la renta fija, el 10,2 % de la renta variable y el 2,3 % de los garantizados.

La cantidad media ahorrada varía, eso sí, según el producto: 15.565 euros en renta variable, 13.779 en garantizados, 10.621 en mixtos y 7.816 en renta fija.

España marca otro récord

La evolución regional se produce en un contexto de crecimiento del ahorro destinado a planes de pensiones en España. El patrimonio acumulado en planes individuales alcanzó los 96.331 millones de euros a finales de 2025, un máximo histórico tras crecer un 4,4 %.

La revalorización de los mercados, con una rentabilidad media de los planes del 6 % durante el ejercicio, permitió compensar que las prestaciones volvieran a superar a las aportaciones.

En seis años, el patrimonio nacional ha pasado de 82.014 a 96.331 millones, un 17,5 % más. El ahorro medio también marcó récord, con 13.312 euros por partícipe, un 5,5 % más que en 2024.

El número de cuentas, sin embargo, bajó un 1 %, hasta los 7,24 millones. Solo Baleares, Cantabria y País Vasco registraron aumentos.

La renta variable continúa ganando peso. Más de ocho de cada diez euros ahorrados en España están ya en productos mixtos o de renta variable, mientras que esta última ha pasado de representar el 15,3 % del patrimonio hace cinco años al 21,4 % actual.

El Observatorio Inverco considera que todavía existe un amplio margen para desarrollar el ahorro privado para la jubilación. En España, los planes individuales y de empleo equivalen al 8,3 % del PIB, frente al 57,6 % de media ponderada de la OCDE.

Entre las reformas planteadas para impulsar este ahorro figuran reforzar los planes de empleo, revisar la liquidez a diez años, desvincular los límites financieros de las aportaciones de los fiscales y elevar las deducciones de los planes individuales.