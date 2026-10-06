La Junta activa un instrumento financiero para movilizar 120 millones en préstamos preferenciales para el campo

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha suscrito este martes con siete entidades financieras que operan en Castilla-La Mancha un instrumento destinado a facilitar a agricultores y ganaderos de la región el acceso a préstamos en condiciones preferenciales, con los que podrán movilizar más de 120 millones de euros.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha firmado en Toledo con representantes de Globalcaja, Eurocaja Rural, CaixaBank, Unicaja Banco, Ibercaja Banco, Cajamar Caja Rural y Caja Rural de Soria la puesta en marcha del Instrumento Financiero de Gestión Centralizada de Garantía de Cartera (IFGC-G).

La herramienta, integrada en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) y cofinanciada con fondos FEADER del Ministerio de Agricultura y de Castilla-La Mancha, cuenta con una dotación pública de 12,4 millones de euros.

Con esta cantidad, la Consejería prevé que puedan realizarse más de 750 operaciones hasta el final del periodo de aplicación del instrumento.

80 % del préstamo garantizado

Una de las principales ventajas de este mecanismo es que el IFGC garantiza hasta el 80 % del préstamo sin coste para la persona beneficiaria. Además, permite financiar hasta el 100 % de la inversión, con plazos de devolución de hasta 20 años y hasta cuatro años de carencia.

Los préstamos tendrán un tipo de interés de Euríbor más un punto, mientras que la comisión de apertura estará limitada a un máximo del 1 %. El instrumento pretende facilitar así el acceso a financiación para inversiones que, en algunos casos, quedan fuera de las líneas de ayudas convencionales.

Entre los conceptos que podrán financiarse se encuentran el IVA, el capital circulante vinculado a la inversión, los animales de cría, los equipos de segunda mano, los derechos de producción agrícola y los derechos de ayuda.

Relevo generacional

La herramienta también incorpora medidas dirigidas a favorecer el relevo generacional en el campo. En concreto, permitirá financiar la adquisición de tierras hasta un 10 % del importe del préstamo, mientras que para los jóvenes no se establece ese límite.

Martínez Lizán ha destacado que esta posibilidad pretende facilitar el acceso a la actividad agraria y apoyar las inversiones necesarias para poner en marcha o ampliar las explotaciones.

El consejero ha resaltado además la cobertura territorial del instrumento, ya que las siete entidades financieras que han suscrito el convenio suman un total de 939 oficinas en Castilla-La Mancha.

En conjunto, representan más del 85 % de la red de oficinas financieras de la región, lo que permitirá que los agricultores y ganaderos puedan acceder a esta financiación a través de una amplia presencia territorial.

Las entidades participantes han señalado que esta herramienta permitirá mejorar la competitividad y eficiencia de las explotaciones agrarias y ganaderas, además de facilitar que puedan afrontar nuevos proyectos y retos.