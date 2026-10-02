Castilla-La Mancha registra la cuarta mayor subida de la vivienda de España durante el tercer trimestre del año

Castilla-La Mancha se encuentra entre las comunidades donde más se ha encarecido la vivienda de segunda mano durante el tercer trimestre del año. El precio aumentó un 1,9 % entre julio y septiembre, la cuarta subida trimestral más pronunciada del conjunto de España, empatada con Extremadura y solo por detrás de La Rioja (4 %), Aragón (3,2 %) y País Vasco (2,5 %).

Un incremento que no ha impedido, sin embargo, que Castilla-La Mancha mantenga uno de los mercados de vivienda de segunda mano más asequibles del país, con 1.435 euros por metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa correspondientes a septiembre. Solo Extremadura, con 1.378 euros/m², presenta un precio inferior.

La evolución castellanomanchega se produce en un trimestre en el que el mercado nacional prácticamente ha frenado la escalada de precios de la vivienda usada: aumentó un 0,1 % trimestral, aunque acumula una subida del 13,8 % en el último año, hasta alcanzar los 3.136 euros por metro cuadrado.

Fotocasa señala que el mercado comienza a mostrar "señales de moderación" después de meses de fuertes incrementos, aunque advierte de que esta contención trimestral no supone una bajada de precios.

Datos provinciales

El incremento del precio de la vivienda se ha extendido durante el tercer trimestre a las cinco provincias castellanomanchegas, aunque con diferencias importantes.

Toledo y Ciudad Real registran las mayores subidas, ambas del 3,1 %, seguidas de Guadalajara, con un 2,1 %. Cuenca aumenta un 1 % y Albacete se queda en un 0,4 %.

En precios, Guadalajara es la provincia castellanomanchega más cara, con 2.099 euros por metro cuadrado, y la única de la región que supera la barrera de los 2.000 euros.

Le siguen Albacete (1.668 euros/m²), Toledo (1.350), Cuenca (1.253) y Ciudad Real (1.153), que se sitúa como la provincia con la vivienda usada más barata de Castilla-La Mancha.

La diferencia entre Guadalajara y Ciudad Real alcanza así los 946 euros por metro cuadrado, una brecha que refleja las distintas presiones que soporta el mercado inmobiliario dentro de la propia región.

Capitales

La evolución de los precios en las capitales castellanomanchegas también es positiva, aunque ninguna alcanza los incrementos registrados en otras ciudades españolas como Ávila, que lidera el trimestre con un 12,7 %, o Zamora, con un 11,1 %.

En Castilla-La Mancha, Ciudad Real capital protagoniza la mayor subida, con un incremento trimestral del 3,9 %, hasta situar el precio en 1.886 euros por metro cuadrado.

Cuenca registra una subida del 1,5 %, hasta los 1.822 euros/m²; Albacete aumenta un 0,9 %, hasta 2.180 euros; Guadalajara sube otro 0,9 %, hasta 2.481 euros, y Toledo se encarece un 0,7 %, con un precio medio de 2.095 euros por metro cuadrado.

Guadalajara es, por tanto, la capital castellanomanchega con el precio más elevado, mientras que Cuenca mantiene el más bajo.