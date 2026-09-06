Compartir piso cada vez cuesta más en Castilla-La Mancha: el precio de las habitaciones se dispara hasta los 307 €/mes

Muchos recurren al alquiler de una habitación para esquivar los inasumibles precios que supone arrendar una vivienda al completo. Sin embargo, la opción de compartir piso cada vez supone mayor porción del salario, según revela el informe "Viviendas compartidas en España 2026" del portal inmobiliario Fotocasa.

En Castilla-La Mancha, alquilar un cuarto es un 6,2% más caro que hace tan solo un año, siendo el sexto territorio que más sube del mercado nacional. La renta media de una habitación en la región se situó en julio de 2026 en los 307 euros mensuales, frente a los 289 euros del mismo periodo del curso anterior.

Pese a este notable incremento, la comunidad castellanomanchega se consolida como la segunda autonomía con el precio más bajo de España, únicamente superada por Extremadura y sus 260 euros mensuales de media. Además, se mantiene por debajo de la media nacional que alcanza los 505 euros/mes.

Precio medio de la vivienda compartida por comunidades autónomas. Informe Fotocasa

Por su parte, Baleares, Cataluña, la Comunidad de Madrid y el País Vasco sufren los mercados más tensionados.

Si se analiza el comportamiento por municipios, la ciudad de Toledo encabeza el encarecimiento regional con una subida del 9,6% y un precio medio por habitación de 384 euros. En un reportaje publicado por este diario este sábado, varios estudiantes universitarios narran los precios y mal estado de los inmuebles que asumen en Toledo.

"Se nos cayó la pared del baño y nos dijo que, como necesitábamos vivir en el piso, no lo arreglaba. Estuvimos seis meses viviendo con esa pared caída", cuenta una alumna de Torrijos (Toledo).

Más allá de la ciudad imperial, Albacete capital ocupa la segunda posición autonómica con un repunte del 6,2% (312 euros/mes), le sigue Talavera de la Reina con un 5,8% (283 euros/mes) y Cuenca con un 4,2% (298 euros/mes).

Desde Fotocasa señalan que ya no es posible encontrar habitaciones por debajo de los 280 €/mes en ningún municipio castellanomanchego.

Otro estudio del portal inmobiliario cifra una subida interanual del 11,7% del precio del alquiler de la vivienda completa en Castilla-La Mancha hasta situarse en 9,14 euros por metro cuadrado. Esto supone que arrendar una vivienda de 80 metros cuadrados ha alcanzado un coste medio de 731 euros mensuales.

Durante la última década, el precio medio del alquiler en la región prácticamente se ha duplicado. La subida ha sido progresiva a lo largo del decenio —con un único paréntesis en 2023—. Desde 2024, los precios han crecido con fuerza hasta alcanzar su máximo en el último dato disponible.