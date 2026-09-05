Se desploma la venta de vehículos de combustión en Castilla-La Mancha, con el diésel tocado de muerte

El mercado de turismos ha experimentado un fuerte repunte de enero a agosto en Castilla-La Mancha, con un incremento en las ventas de un 14,8 % con respecto al año anterior, alcanzando los 19.254 vehículos. Sin embargo, los datos reflejan una fuerte apuesta por los coches eléctricos e híbridos y un batacazo de los diésel y gasolina.

Así lo detalla un informe elaborado por Anfac, Faconauto y Ganvam, que sitúa el crecimiento de la comunidad muy por encima de la media del conjunto de España, donde las ventas se han incrementado un 6,3 % en un año, llegando a 818.201 unidades vendidas.

Este incremento en las ventas de turismos consolida a Castilla-La Mancha entre las grandes regiones vendedoras, ya que su aportación supone el 2,4 % de todas las ventas a nivel nacional.

Venta de vehículos. Anfac, Faconauto y Ganvam

De esta forma, se sitúa como la novena región que más vehículos ha vendido, casi empatada con País Vasco (19.749) y por detrás de Madrid (365.024), Cataluña (94.785), Valencia (81.776), Andalucía (79.695), Canarias (32.094), Galicia (22.543) y Baleares (21.301).

Por provincias

En cuanto a los datos por provincias, Toledo lidera la lista de más vehículos vendidos en los ocho primeros meses del año, con un total de 8.077. El dato supone un incremento con respecto al año anterior del 11,45 %, ya que en el mismo periodo se vendieron un total de 7.247.

Ciudad Real es la segunda provincia con más coches vendidos en lo que va de año, con un total de 3.432, un 16,22 % más que en 2025.

Con una cifra muy similar le siguen Guadalajara, con 3.287 ventas y un incremento del 18,79 %; y Albacete, con 3.184 unidades vendidas y una subida interanual del 15,49 %.

Cuenca se erige como la provincia menos vendedora de enero a agosto, con tan solo 1.274 vehículos pese a la fuerte subida del 21,56 %.

Caída del diésel y la gasolina

Por otro lado, el informe también refleja un giro de las preferencias de los castellanomanchegos a la hora de comprar un nuevo vehículo. De esta forma, los datos reflejan un alejamiento de los diésel y gasolina y una fuerte apuesta por los electrificados y los híbridos.

Según el documento, de enero a agosto se han vendido un total de 3.008 vehículos de gasolina, un 21,28 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

Un descenso que ha sido más acusado en los vehículos diésel, ya que se han vendido solo 277, un 58,96 % menos que en 2025.

La apuesta por otro tipo de combustibles se observa en el número de vehículos híbridos vendidos en Castilla-La Mancha en lo que va de año, un total de 9.603, un 25,5 % más que en el año anterior.

El mayor repunte se ha dado en la venta de vehículos eléctricos, con un 43,55 % más, alcanzando 8.584 unidades vendidas.

Venta de vehículos híbridos. Anfac, Faconauto y Ganvam

Por último, aunque la subida es menor, también ha repuntado la compra de vehículos de gas, con un +6,73 y 1.079 ventas.