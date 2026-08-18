Los procedimientos concursales descienden un 30 % en Castilla-La Mancha hasta julio pero la disoluciones suben un 5 %

Castilla-La Mancha ha experimentado un descenso del 30 % en los procedimientos concursales desde enero hasta julio en relación con el mismo periodo del año anterior. En total, se han contabilizado un total de 85.

Así lo refleja un informe elaborado por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), compañía filial de Cesce, empresa de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing. Además, detalla que se han producido 713 disoluciones de negocios en la región, un 5 % más que en 2025.

Industria, Comercio y Construcción y actividades inmobiliarias son los tres sectores que más concursos acumulan en la comunidad, con 16, 14 y 11 respectivamente.

El único plan de reestructuración se registra en Industria, que lidera también los procedimientos especiales para microempresas, con cuatro.

Las disoluciones las encabezan Construcción y actividades inmobiliarias y Comercio, con 173 y 162; seguidas de Industria, con 89.

Por provincias

Albacete, Ciudad Real y Toledo concentran el mayor número de concursos y disoluciones, con 24, 22 y 21 concursos y 178, 165 y 212 disoluciones, respectivamente.

El citado plan de reestructuración se contabiliza en Ciudad Real, mientras que Albacete y Toledo suman tres procedimientos especiales para microempresas cada una.

Resto de España

En clave nacional, en los siete primeros meses de 2026 se han registrado 3.984 procedimientos concursales y 19.534 disoluciones en España. Supone un descenso del 4 % para los primeros y un incremento del 12 % en el caso de las disoluciones respecto al mismo periodo de 2025.

Cataluña es la comunidad con mayor número de concursos acumulados desde enero, con 895, el 30 % del total, y un descenso del 6 % interanual. Le siguen Madrid, con 442, un 4% más, y la Comunidad Valenciana, con 376, que baja un 5%.

Datos por comunidades. INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.).

En cuanto a disoluciones, Madrid concentra el 26 % del total acumulado, con 5.111, un 10 % más. Le siguen Andalucía, con 3.206, un 17 % por encima; y la Comunidad Valenciana, que alcanza 2.308, un + 18 %.

Por sectores

Los concursos acumulados en lo que llevamos de año disminuyen en la mayor parte de los principales sectores, con los recortes más notables para Construcción y actividades inmobiliarias, que resta 68, y Comercio, con 52 menos.

Los aumentos más relevantes se registran en Hostelería, con 29, y Comunicaciones, con 25. Comercio lidera los concursos desde enero, con 683, el 23 % del total, seguido por Construcción y actividades inmobiliarias, con 526, e Industria, con 422.

En el caso de los planes de reestructuración, el descenso más acusado se da en Comercio, con 34 menos. Industria es el sector que más crece, con 18 más.