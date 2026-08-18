Castilla-La Mancha, la región con mayor crecimiento de las exportaciones: las ventas alcanzan los 6.000 millones

Castilla-La Mancha ha cerrado el primer semestre del año 2026 como la comunidad autónoma española que más ha crecido en cuanto a ventas exteriores, con casi 6.000 millones de euros en exportaciones.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en junio las exportaciones de la región han crecido un 17,8 % y superan los 1.079 millones de euros frente a los 915,9 millones registrados en el mismo mes de 2025.

De esta forma, la comunidad ha alcanzado unas ventas al exterior de 5.973 millones de euros en los seis primeros meses del año, frente a los 5.477 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un crecimiento interanual de alrededor del 9 %.

Por provincias

Por provincias, el comportamiento de las exportaciones en junio ha mostrado incrementos en cuatro de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, con Guadalajara a la cabeza con unas exportaciones de 317,9 millones de euros, un 46,5 % más que en junio del año pasado.

Le siguen Toledo, con 315 millones y un incremento del 13 %; Ciudad Real, con 267,3 millones y un +12,9 %; y Albacete, con 125,2 millones de euros y un +3,2 %.

Por su parte, las exportaciones en Cuenca han experimentado un retroceso del 13,3 %, situándose en 53,7 millones de euros.

Sectores y mercados

La partida de alimentación, bebidas y tabaco sigue siendo la principal de las exportaciones regionales, con 1.806,8 millones de euros exportados en los seis primeros meses del año pese al descenso interanual del 6,5%. A este sector le siguen bienes de equipo y manufacturas de consumo.

Por otro lado, los datos confirman la evolución de las exportaciones de Castilla-La Mancha hacia distintos mercados internacionales.

En Estados Unidos, las ventas exteriores de la región han alcanzado los 33,4 millones de euros, un 3,65 % más que en junio de 2025.

Asimismo, destaca el comportamiento de las exportaciones hacia India, llegando a 3,2 millones y un crecimiento del 76,96 %. Por último, otro gran crecimiento se ha dado en Uruguay, con un +43,21 % hasta los 404.100 euros.