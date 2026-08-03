El negocio al alza que la crisis de Ceuta pone a prueba: Castilla-La Mancha vende a Marruecos el triple de lo que le compra

Las relaciones comerciales entre España y Marruecos se han convertido en uno de los principales lazos de una relación bilateral estrecha por razones históricas y de vecindad, pero marcada por episodios de tensión como el vivido esta semana en Ceuta, con el asalto de miles de personas a la ciudad autónoma.

También para las empresas de Castilla-La Mancha, el país norteafricano supone un importante punto de negocio. El pasado año, expidieron mercancías por valor de casi 180 millones de euros, la factura más abultada desde que se tienen registros.

En los cinco primeros meses de 2026, las compañías de la región han enviado productos al otro lado del estrecho por valor de algo más de 65 millones, una cantidad que apunta un posible nuevo récord cuando finalice el presente ejercicio.

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Con carácter general, el comercio exterior con Marruecos resulta muy favorable para los intereses de las mercantiles de la comunidad autónoma. Aproximadamente, por cada euro que se compra en el país alauita se venden tres.

Cabe recordar que el superávit comercial es una rara avis en el comercio internacional de la región y el conjunto del país. Aunque el negocio exportador se ha fortalecido desde el final de la gran recesión, la necesidad de comprar fuera ciertas mercancías también se ha acrecentado.

Sin embargo, entre Castilla-La Mancha y Marruecos el saldo comercial positivo ha rozado los 132 millones en 2025, una cifra que contrasta con el déficit recurrente entre la región y la mayor parte de los estados vecinos, especialmente los de la Unión Europea.

Desde 1995, las empresas de Castilla-La Mancha han vendido bienes al país del Magreb occidental por casi 2.400 millones. El cuantioso montante ha mostrado —como en tantos otros mercados— un fuerte despegue en la última década.

Durante el mismo periodo, las compañías de la región han adquirido productos en la ribera sur del Mediterráneo por algo menos de 690 millones. Las ventas de las empresas marroquíes en la región también han experimentado un acusado repunte: en 1995, las importaciones desde Rabat apenas superaban el medio millón mientras que en 2018 rebasaron los 54 millones.

Se vende fruta, se compra ropa

En 2025, las empresas domiciliadas en Castilla-La Mancha vendieron algo más de 55 millones en productos agroalimentarios a Marruecos. Dentro de estas referencias, destacaron las exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres: del campo de la región salieron mercancías que supusieron ingresos de algo más de 17 millones.

Las bebidas aportaron otros 15 millones y otros 10 los productos cárnicos. De grasas y aceites, una categoría que incluye al de oliva, solo se contabilizaron ventas por valor de unos 210.000 euros.

Los bienes de equipo añadieron 40 millones de negocio. Desde Castilla-La Mancha se enviaron hacia el sur maquinaria industrial o aparatos eléctricos por importantes cantidades.

Las mercancías procedentes de Marruecos más compradas por las mercantiles de la región fueron las manufacturas, especialmente las textiles. La factura de la ropa adquirida en este país ascendió a más de 17 millones.

Otros 10 millones se relacionaron con la obtención de materias primas. Asimismo, casi 7 millones procedieron de la contratación de diferentes bienes de equipo.

Un aumento constante, un riesgo que asoma

La estrecha relación comercial se presenta como una buena noticia, aunque también encierra un riesgo de dependencia: la parte que más se beneficia del intercambio puede verse tentada a relegar otras cuestiones para no poner en peligro su posición favorable.

En cualquier caso, las ventas de Castilla-La Mancha en Marruecos no se han resentido con los diferentes acontecimientos que han trastocado las relaciones diplomáticas entre ambos países en los últimos años.

Por ejemplo, las exportaciones correspondientes a 2003 superaron las de 2002, el año de la crisis en el islote de Perejil —casi 32 millones por los 27 anteriores—. También en 2022 se mejoró la facturación de 2021 —se exportaron 14 millones más de un ejercicio a otro—, fecha en la que se produjeron incidentes fronterizos en Ceuta y Melilla similares a los acaecidos el pasado jueves.