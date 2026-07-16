El PP de Castilla-La Mancha afea el veto del PSOE de Page a la declaración sobre el agua de las organizaciones agrarias

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado que el Gobierno de Emiliano García-Page "ha vuelto a dar la espalda al consenso en materia de agua al vetar" la declaración institucional propuesta por tres organizaciones agrarias.

"Hoy el PSOE ha dicho no al acuerdo que proponían Asaja, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias y ha vuelto a anteponer sus intereses partidistas al interés general de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

El presidente regional del PP ha explicado que su grupo parlamentario ha manifestado su respaldo al documento en la Junta de Portavoces celebrada el pasado lunes y que incluso ha remitido nuevamente el texto al grupo socialista para facilitar el acuerdo. "La respuesta del PSOE ha sido el silencio y el veto", ha lamentado Núñez.

Para el líder del PP, resulta "incomprensible" que el Gobierno regional rechace una iniciativa planteada por las principales organizaciones agrarias y cooperativas de la comunidad autónoma, cuyo objetivo era reclamar más inversiones hidráulicas, una mejor planificación y el cumplimiento efectivo del Pacto Regional por el Agua.

Además, ha recordado que "no se ha cumplido ni una sola coma del Pacto Regional por el Agua". El jefe de la oposición regional ha recordado que este marco fue suscrito en diciembre de 2020 por más de 40 entidades vinculadas al sector hídrico, también por el propio Page y el PP.

El objetivo era fijar una posición común en defensa de los intereses de la región. Sin embargo, transcurridos más de cinco años desde aquella firma, "el Gobierno de Page no ha desarrollado ninguna de las medidas contempladas en ese acuerdo".

El PP ha señalado que aún no se han ejecutado la auditoría hídrica para conocer los recursos disponibles, el mapa de necesidades de agua de Castilla-La Mancha, el plan de inversiones en regadíos o la prioridad de la cuenca cedente para garantizar el abastecimiento y las necesidades del campo castellanomanchego.

Núñez ha lamentado que el PSOE "se niegue una vez más a llegar a acuerdos e, incluso, incumpla los que ya firmó", especialmente en una cuestión "tan sensible y decisiva para el presente y el futuro de Castilla-La Mancha como es el agua".

Para no "resguardarse tras la foto"

No obstante, la portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha subrayado el apoyo del grupo parlamentario socialista a las reivindicaciones que en materia de agua han remitido las organizaciones agrarias.

Al mismo tiempo, ha recriminado la "cobardía" política de PP y Vox, dos partidos que no defienden los intereses hídricos de la región por no enfrentarse a sus direcciones nacionales de las que son "dependientes totalmente".

Abengózar ha subrayado que en este asunto "tan vital e importante para Castilla-La Mancha" es "importantísimo que detrás de una declaración institucional no haya un querer resguardarse en una foto y no dar explicaciones", lo que a su juicio trata de hacer el grupo parlamentario popular "blanqueando su postura" cuando la realidad es que no trabajan por la defensa del agua.

"He escuchado al líder del PP en esta región decir que con alegaciones no se riega", ha lamentado la portavoz socialista, quien ha considerado que se trata de una frase "grave y cobarde" y ha reprochado que lo que han hecho es "no trabajar las alegaciones".

Las alegaciones son un trabajo para corregir los desequilibrios territoriales en la gestión del agua, ha expuesto y, en este punto, ha remarcado las más de 100 propuestas en las que ha trabajado el Gobierno regional de la mano del sector, pues sí es "con alegaciones como se corrigen esos desequilibrios", ha afirmado.

Para la diputada del PSOE, las declaraciones de Núñez suponen "una deslealtad con esta tierra, porque lo que no puede hacer es ocultar su inacción o su incompetencia detrás de la foto de una declaración institucional, algo que el grupo parlamentario socialista, insisto, no va a consentir".

Según Abengózar, el debate en el Pleno tiene un principal objetivo y es "ver de qué manera y cómo hemos aportado y trabajado cada uno de los grupos parlamentarios con representación en estas Cortes en la defensa del agua para Castilla-La Mancha".