El nuevo plan de Page contra las viviendas vacías: ayudas de hasta 30.000€ para la reforma y un extra de 600€ al mes

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura, en El Torno (EATIM de Porzuna, en la provincia de Ciudad Real), una vivienda de mayores. Piedad López JCCM

La España rural vive una paradoja inmobiliaria: hay una gran cantidad de casas vacías, pero a su vez una escasez extrema de inmuebles habitables y disponibles para comprar o alquilar. Según el estudio de COCEDER, en el medio rural casi el 60% del parque residencial no se utiliza como vivienda habitual.

Muchas están en ruinas, son heredadas y están bloqueadas por desacuerdos familiares o simplemente los dueños no quieren ponerlas en el mercado. Para revertir esta situación, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes la puesta en marcha del programa 'Moviliza tu vivienda rural'.

Gracias a este plan que tiene una duración de siete años, los propietarios podrán recibir ayudas de hasta 30.000 euros para acondicionar la vivienda y otros 600 euros mensuales por arrendar la vivienda en municipios afectados por despoblación.

El programa aprovecha el marco financiero del nuevo Plan Estatal de Vivienda para movilizar el parque residencial vacío y dar respuesta a "la falta de vivienda que también se ha detectado en los pueblos más pequeños de la región", ha explicado el vicepresidente primero de la Junta de Comunidades (JCCM), José Luis Martínez Guijarro.

¿Cómo funciona 'Moviliza tu vivienda rural'? Los dueños pondrán a disposición de los ayuntamientos sus casas para que gestionen su alquiler. Como contrapartida directa, el Ejecutivo autonómico les incentivará por medio de tres vías:

Ayuda inicial a la reforma : una subvención directa de hasta 12.000 euros para acometer las obras de rehabilitación y acondicionamiento necesarias, asegurando que cumple con condiciones óptimas de habitabilidad.

: una subvención directa de hasta y acondicionamiento necesarias, asegurando que cumple con condiciones óptimas de habitabilidad. Incentivo mensual complementario : el propietario recibirá un pago de hasta 600 euros mensuales durante los siete años de duración del programa. Este montante se destina a cubrir los gastos de la reforma si superan esos 12.000 euros y, lo más relevante, será totalmente complementario con la renta que pague el inquilino por el alquiler .

: el propietario recibirá un pago de hasta de duración del programa. Este montante se destina a cubrir los gastos de la reforma si superan esos 12.000 euros y, lo más relevante, será . Garantía de devolución del inmueble: al término de los siete años, los dueños de la vivienda podrán optar a una ayuda final de hasta 18.000 euros para reparar posibles desperfectos derivados del uso continuo y devolver la vivienda a su estado original.

En resumen, la cuantía total puede suponer hasta 30.000 euros para la reforma y conservación, sumado a los 600 euros al mes complementarios a la renta de alquiler convencional.

¿A qué pueblos afecta?

Tal y como ha detallado Guijarro, este plan beneficiará a unos 700 municipios de la región. En concreto, la medida se aplicará en todas aquellas localidades integradas legalmente en las áreas clasificadas en situación extrema, intensa o en riesgo de despoblación.

Para articular la medida, la Junta publicará la próxima semana una convocatoria dirigida a los ayuntamientos de estas áreas para que soliciten formalmente su adhesión al plan. Posteriormente, el decreto se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y se abrirá el plazo de solicitud en la sede electrónica de la JCCM.

Este nuevo estímulo autonómico se alinea estrechamente con las directrices fijadas por el Ministerio de Vivienda y su recién llegado Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que dota a las autonomías de herramientas de cofinanciación prioritarias para facilitar el acceso a un hogar.

Otras ayudas vigentes al alquiler

Para aquellos castellanomanchegos que no dispongan de inmuebles para ofrecer en el entorno rural, pero necesiten soporte económico directo para afrontar los pagos de arrendamiento mensuales; las ayudas al alquiler de vivienda de la Consejería de Fomento continúan en plazo (finaliza el 15 de junio de 2026).

Cubre hasta el 50 % de la renta mensual por un periodo máximo de 15 meses. Para acceder a ella, el coste del alquiler debe ajustarse a los topes fijados por municipios que oscilan entre los 648 euros en localidades pequeñas y los 953 euros mensuales en las grandes zonas urbanas.