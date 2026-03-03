BBVA prevé que el PIB regional haya crecido un 3,1 % en 2025 y Castilla-La Mancha cree 47.000 empleos hasta 2027

BBVA prevé que el Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla-La Mancha haya crecido un 3,1 % -por encima del 2,8 % nacional- y la economía regional cree en torno a 20.000 ó 25.000 empleos anuales hasta llegar a los 47.000 nuevos puestos de trabajo en el horizonte de 2027.

Estas son de las conclusiones que han compartido Juan Carlos Hidalgo, director Territorial centro BBVA y Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, en una rueda de prensa en la que han señalado los principales hitos que marca el informe 'Situación de la región de Castilla-La Mancha 2026'.

De hecho, Cardoso ha apuntado a una desaceleración económica de cara a este año y al próximo con previsiones de crecimiento del PIB del 2,4 % en 2026 y del 1,9 % en 2027.

El economista jefe de BBVA Research para España ha señalado que algunos aspectos como el consumo o las exportaciones contribuirán a sostener el crecimiento, pero sin desdeñar el efecto que pueda tener la falta de mano de obra en sectores como el de servicios o cuestiones como la inestabilidad política o los aranceles.

Cardoso también ha destacado que en la comunidad autónoma se ha producido un incremento salarial por encima de la inflación en 2025, situación que propicia una recuperación del poder adquisitivo en los trabajadores que redunda en el consumo.

En el sector servicios, ha puntualizado que, tomando como referencia 2019, se ha producido un incremento del 4 % de las plazas en el sector turístico, mientras que la productividad por hora en comercio y hostelería ha sufrido un incremento del 10 % en ese mismo tiempo.

Además del mantenimiento de los flujos migratorios, ha comunicado que existen otros factores que contribuyen de manera principal a sostener el crecimiento: el impulso de la construcción, el gasto en defensa, la repercusión de los fondos europeos o la caída de los tipos de interés.

Desaceleración económica

No obstante, Cardoso ha advertido de que la "volatilidad" que imprime la política comercial de los Estados Unidos, la pérdida de competitividad en las exportaciones por depreciación del euro frente al dólar o el incremento del coste eléctrico por las medidas implantadas tras el apagón, generan un caldo de cultivo óptimo para que se produzca esa desaceleración que apuntan las previsiones.

A estos factores se unen otros como la falta de mano de obra en sectores como servicios o construcción, o incluso la carencia de vivienda que pueden repercutir en un estancamiento del consumo.

Por último, preguntado por las consecuencias económicas que puede tener el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, ha previsto que si se trata de un conflicto que no se alargará en el tiempo, su impacto económico será relativamente limitado.

En cualquier caso, ha destacado el impacto que pueda tener el incremento del precio del petróleo que a su vez puede disparar la inflación por encima del 3 %.