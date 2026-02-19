Perdonan una deuda de más de 78.000 euros a una familia de Ciudad Real arruinada por los préstamos

Una familia de Ciudad Real ha conseguido la exoneración de una deuda de más de 78.000 euros gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. Una situación a la que llegó después de que un trabajador perdiera su empleo en el sector del transporte a raíz de la pandemia de covid-19, lo que llevó a la unidad familiar a recurrir a préstamos personales y tarjetas de crédito.

Aunque al principio lograban atender a los pagos, con el tiempo empezaron a acumularse las deudas. Unido a la reducción de ingresos, el aumento de los gastos cotidianos y la cercanía de la jubilación de uno de los miembros, la familia llegó a una situación de insolvencia estructural.

"La falta de soluciones por parte de los bancos y la ausencia de patrimonio líquido dejaron a la familia atrapada en un ciclo de impagos, con constantes llamadas de los acreedores, lo que afectó a su estabilidad emocional", han expresado desde la Asociación de Ayuda al Endeudamiento.

Por ello, dicha asociación, especializada en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha acompañado a la familia durante todo el proceso judicial.

El pasado 2 de febrero el juzgado resolvió la exoneración total de 78.367,60 euros frente a acreedores privados. Además, se aprobó un plan de pagos de 18.000 euros en cinco años, con cuotas de 300 euros al mes, adaptado a sus ingresos.

"Este caso demuestra cómo la Ley de la Segunda Oportunidad permite reorganizar las finanzas de quienes, pese a actuar de buena fe, quedan atrapados por deudas imposibles. El plan de pagos adaptado protege la estabilidad de la familia y les da una oportunidad real de empezar de nuevo", ha indicado el abogado de la asociación José Domínguez.

Ahora, la familia podrá "recuperar tranquilidad financiera, planificar su futuro sin presiones de embargos y mantener sus bienes esenciales".