Castilla-La Mancha prevé rebasar por primera vez la barrera de los 11.000 millones de euros en exportaciones en 2025

Castilla-La Mancha prevé superar, por primera vez, los 11.000 millones de euros en exportaciones cuando se conozcan, este jueves, los datos correspondientes al mes de diciembre y que completarán las cifras de ventas exteriores en el año 2025.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la celebración del Pleno del Consejo Interterritorial de Internacionalización, que en su tercera edición itinerante se ha celebrado en Barcelona, tras las que acogieron Toledo y Valencia el pasado año, y que ha estado presidido por el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Durante su intervención en el plenario, la consejera ha destacado que "pese al difícil contexto en el que las empresas han tenido que moverse en los mercados internacionales, completaremos el año 2025 con crecimientos significativos" que apuntan a un nuevo récord en mercancías vendidas fuera de las fronteras de España.

En unas declaraciones remitidas por la Junta, ha reivindicado el carácter industrial de la economía regional y también el importante peso del sector en las exportaciones, señalando la oportunidad que la apertura de un mercado como la India puede tener para consolidar la internacionalización de las empresas industriales de Castilla-La Mancha, y ha llamado a aprovechar las oportunidades que abren los recientes acuerdos europeos con este mercado y con Mercosur.

"Aunque es verdad que no llueve a gusto de todos, podremos ampliar la presencia en esos mercados de sectores como el queso, el aceite y el vino, y también de nuestras grandes partidas industriales, sin renunciar a nuestra fuerte presencia en otros mercados, así como aprovechar la llegada de insumos a menor coste que redunde en una mejora de la competitividad de los principales sectores exportadores de la región", ha indicado Franco, que ha señalado que esta oportunidad se puso de manifiesto en la reunión, la pasada semana, del Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles en Castilla-La Mancha.

Apertura a Mercosur

Ante esta oportunidad, la consejera ha pedido que España juegue un papel esencial en la apertura de esos mercados, especialmente Mercosur, "y para ello debemos contar con un acompañamiento integral a las empresas de nuestra región por parte del Ministerio de Economía y del ICEX, al que vamos a sumar el del Gobierno regional a través de IPEX".

Además, Patricia Franco ha pedido al Ministerio de Economía ampliar la vigilancia puesta en marcha sobre los mercados internacionales a raíz del contexto de inestabilidad, así como a la entrada regulada de productos procedentes de mercados exteriores, al comportamiento de las inversiones extranjeras, que a lo largo de los últimos meses se han resentido en el contexto europeo y también en el nacional, por lo que ha apelado a la necesidad de mantener el lazo estratégico con los grandes países inversores en España y también en Castilla-La Mancha.

A este respecto, Patricia Franco ha remarcado la necesidad de que la Unión Europea refuerce también la inversión para la consolidación de las cadenas de valor industriales, haciendo especial mención a un sector como el de la automoción, donde la industria española puede perder su posicionamiento estratégico en la fabricación de componentes en un sector que es referencia industrial en España.

Por último, la consejera ha valorado también la iniciativa del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de poner en marcha el Plan REVIME, y contar para ello con el trabajo y la participación de las comunidades autónomas como un esfuerzo fundamental para mejorar una homogeneización en la entrada de productos en las operaciones de comercio internacional, destacando que, en un contexto de dificultad e incertidumbre como el actual, “debemos ser capaces de plantear una estrategia común que nos permita trabajar juntos para continuar fortaleciendo y acompañando el desarrollo exterior de nuestro tejido económico, un objetivo común que compartimos todos los miembros de este Consejo”, ha finalizado.