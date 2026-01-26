Castilla-La Mancha cierra 2025 con casi 4,3 millones de pernoctaciones hoteleras, un 5,26 % más que en 2024

Castilla-La Mancha cerró el año 2025 con un total de 4.293.813 pernoctaciones en sus establecimientos hoteleros, lo que supone un crecimiento del 5,26 % con respecto a las 4.079.237 de 2024.

Así lo reflejan los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indican que el número de viajeros se cifró en 2.425.568, lo que implica una subida del 4,5 % con respecto a los 2.320.907 que hubo durante el año anterior.

En concreto, en el mes de diciembre, Castilla-La Mancha registró 173.407 viajeros y 292.121 pernoctaciones.

Del total de viajeros, 147.649 eran residentes en España y 25.758 procedían de otros países. Asimismo, 245.217 personas residentes en el país pernoctaron en Castilla-La Mancha, mientras que lo hicieron 46.904 extranjeros.

Por provincias

La provincia que más pernoctaciones registró en diciembre fue Toledo, con 118.310; seguida de Ciudad Real, con 51.711; Albacete, con 48.001; Guadalajara, con 38.582; y Cuenca, con 35.517.

En cuanto a los viajeros, lideró la lista Toledo, con 70.136. Le siguen Ciudad Real, con 31.265; Albacete, con 30.417; Guadalajara, con 21.335; y Cuenca, con 20.254.

Datos nacionales

A nivel nacional, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles aumentaron un 1 % en el conjunto del año 2025, hasta alcanzar los 366,7 millones, lo que supone un nuevo máximo histórico.

Según los datos de la Encuesta de Coyuntura Turística Hotelera, las pernoctaciones realizadas por los viajeros residentes en España retrocedieron un 0,2 % en 2025, mientras que las de los no residentes se incrementaron un 1,6 % en comparación con el año anterior. Andalucía, Cataluña y Valencia fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en 2025.

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 2,9% en diciembre respecto al mismo mes de 2024, superando los 18,5 millones.