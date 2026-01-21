Castilla-La Mancha es la región más barata para alquilar una habitación y a la vez donde más ha subido el precio en 2025

La tensión que experimenta el mercado inmobiliario está provocando que cada vez sean más personas las que tengan que renunciar ya no solo a adquirir una vivienda, sino a alquilarla en su totalidad. De ahí, que el precio de las habitaciones mantenga una dinámica similar a la del alquiler común y solo en Castilla-La Mancha haya experimentado un aumento del 12,5 % en 2025, el mayor de todo el país.

Así lo recoge el informe 'Viviendas compartidas en España en 2025' elaborado por Fotocasa y que se basa en los precios de la vivienda en alquiler durante el mes de diciembre de los diez últimos años.

Pese a esta ostensible subida, Castilla-La Mancha se mantiene como la segunda comunidad autónoma donde es más asequible arrendar una habitación con un precio medio de 298 euros/mes, solo por encima de Extremadura (261 euros/mes) y lejos de los 521 euros/mes que marca la media del país.

En términos porcentuales, las comunidades autónomas que han experimentado una mayor subida en el año que acaba de terminar, además de Castilla-La Mancha, son Cantabria (8,2%), Extremadura (8,0%), Castilla y León (4,9%), Galicia (4,0%), Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,1%), Región de Murcia (3,1%), Canarias (2,9%), Navarra (2,5%), Asturias (2,3%), La Rioja (2,0%), Aragón (1,9%), País Vasco (1,2%), Baleares (1,0%) y Cataluña (0,4%). Junto al descenso del -3% de Andalucía, la media nacional se sitúa en 0,1 % interanual.

Pese a no estar entre las que mayores subidas han registrado, hay cuatro comunidades autónomas donde el precio de la habitación superaba los 500 euros de media en diciembre de 2025. Se trata de Cataluña (638 euros/mes), Madrid (608 euros/mes), Baleares (580 euros/mes) y País Vasco (580 euros/mes).

Por detrás aparecen Navarra con 483 euros/mes, Canarias con 452 euros/mes, Comunitat Valenciana con 441 euros/mes, Cantabria con 384 euros/mes, Andalucía con 379 euros/mes, Aragón con 364 euros/mes, Galicia con 342 euros/mes, La Rioja con 333 euros/mes, Asturias con 322 euros/mes, Región de Murcia con 318 euros/mes, Castilla y León con 315 euros/mes, además de Castilla-La Mancha y Extremadura que completan la tabla con 298 y 261 euros/mes, respectivamente.

Talavera de la Reina, un 26,3 % más

El informe recoge que tres ciudades de Castilla-La Mancha han experimentado incrementos respecto a los precios registrados en diciembre de 2024. Se trata de Talavera de la Reina, que lidera esta subida en España con un 26,3 %, Cuenca (11 %) y Albacete (5 %). En el resto, el precio se ha mantenido.

Al igual que ocurre con la tendencia a nivel regional, que estas tres ciudades estén entre las que mayores subidas han experimentado no es óbice para que se mantengan entre las más baratas del país.

De hecho, Cuenca es la cuarta ciudad de España donde menos cuesta alquilar una habitación con una media de 284 euros/mes. Solo rebajan esta cifra Alcoy (Alicante), Jaén y Córdoba.

Justo por detrás de Cuenca aparece Albacete con 294 euros/mes, mientras que la séptima posición nacional es para Talavera de la Reina y sus 297 euros/mes.

Tendencia nacional

A nivel nacional, este informe refleja una subida del 62 % respecto a hace 5 años y un 97 % más en comparación a los precios de hace una década.

Para María Matos, directora de estudios de Fotocasa, la estabilidad de los precios que revela el conjunto del país (solo un 0,1 % más en un año), "no responde a una relajación del mercado, sino al fuerte ajuste acumulado en los años anteriores" como refleja esas subidas registradas sobre todo después de la pandemia.

"El presupuesto de los inquilinos, especialmente el de los jóvenes y estudiantes, está ya muy tensionado suponiendo un gran volumen de esfuerzo salarial, por lo que, aunque la demanda siga elevada, los precios se mantienen iguales que en 2024. Sin embargo, este estancamiento no debe interpretarse como una mejora de la accesibilidad. Al contrario, los precios se mantienen en máximos históricos, lo que consolida el alquiler de habitaciones como una solución forzada ante la imposibilidad de acceder a una vivienda completa", ha avisado Matos.