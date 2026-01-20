UGT alerta de la "limitada implantación" del teletrabajo en Castilla-La Mancha: "La cuarta por la cola en España"

UGT ha alertado de la "limitada implantación" del teletrabajo en Castilla-La Mancha. Según los datos de la Encuesta Anual Laboral, solo el 6,7 % de las empresas de la región aplicaron el teletrabajo en 2024 y únicamente el 3,2 % de los trabajadores lo han llevado a cabo.

Estas cifras sitúan a la comunidad como la cuarta a la cola en la implantación de esta modalidad laboral.

El sindicato ha urgido a las empresas de la región a impulsar el teletrabajo con "derechos y garantías", incorporando su regulación a los convenios colectivos para evitar que la comunidad siga a la cola y para "asegurar condiciones laborales equiparables al trabajo presencial".

"El teletrabajo debe desarrollarse dentro de un marco regulado, que garantice la igualdad de trato, la conciliación, la desconexión digital y la prevención de riesgos psicosociales", ha expresado la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT CLM, Isabel Carrascosa.

Al respecto, ha expresado que se trata de una gran herramienta para reducir desplazamientos, gastos, potenciar el trabajo en las zonas rurales y atraer talento a la comunidad. "Pero debe implantarse de manera regulada y garantizando todos los derechos de las personas trabajadoras", ha afirmado.

"Mismos derechos"

Carrascosa ha abogado por igualar los derechos de las personas que teletrabajan y los que lo hacen de forma presencial.

"Es fundamental garantizar que las personas que teletrabajan tengan exactamente los mismos derechos laborales, salariales y de promoción profesional. No nos podemos olvidar de los riesgos que implica el teletrabajo, como puede ser trabajar más horas y no desconectar", ha indicado.

Por ello, ha definido la desconexión digital como "un derecho y no un privilegio", ya que siete de cada diez personas "no pueden acceder a un teletrabajo con garantías de ello".