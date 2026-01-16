Castilla-La Mancha ultima la puesta en marcha de 45 millones para construir 1.000 viviendas de alquiler asequible

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha ha anunciado que la Junta está ultimando la puesta a disposición de 45 millones de euros para la construcción de nueva vivienda destinada a alquiler asequible.

Un anuncio que ha hecho durante la visita de la promoción de 159 viviendas que se están construyendo en Illescas (Toledo) junto a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el alcalde, José Manuel Tofiño.

"Necesitamos renovar el compromiso de todas las administraciones para conseguir más ingredientes que nos permitan ejecutar la receta del Plan Estatal de Vivienda. Y conseguir dar soluciones a la gente de nuestro país y a la gente de nuestra comunidad", ha afirmado.

Por ello, ha indicado que están ultimando las conversaciones con la Comisión Europea para reprogramar esos 45 millones que permitirán la construcción de otras casi 1.000 viviendas de alquiler asequible.

"Solamente con más oferta podremos llegar a más gente y podremos doblegar los crueles precios del alquiler y la compraventa, especialmente en aquellos sitios donde se necesita vivienda porque las cosas van bien", ha expresado.

Visados de nueva obra

La promoción de Illescas contará con 159 viviendas de dos y tres dormitorios de entre 60 y 70 metros cuadrados, con 160 garajes y 162 trasteros acompañadas de zonas ajardinadas y piscina.

En torno al Plan 10.000, Hernando ha indicado que en la comunidad se han llegado a más de 16.000 visados de obra nueva. Y de estos, "más del 20 % son viviendas con algún tipo de protección pública, la mayoría en Illescas, el corredor de la Sagra o el corredor de Henares".

Hernando también ha reivindicado "un metabolismo propio de la comunidad y la necesidad de poder financiar obras de viviendas unifamiliares en los entornos rurales". Y ha recordado que se va a impulsar "un nuevo centro de formación de la mano de la Fundación Laboral de la Construcción, que va a poder permitir el que hasta 2.500 chicas y chicos de Castilla-La Mancha se formen al año para seguir consiguiendo que el sector de la construcción cuente con las manos y las cabezas suficientes para dar soluciones".

Asimismo, en Illescas ha anunciado que antes del próximo verano estará lista la estación intermodal de transporte por carretera.