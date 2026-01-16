Castilla-La Mancha marcó en 2025 la mayor subida de precios del alquiler en España, con Guadalajara disparada

Castilla-La Mancha continúa muy por debajo de la media nacional en el precio del alquiler, pero se ha convertido en la comunidad autónoma donde más ha subido en el último año.

El mercado cerró diciembre de 2025 con un precio medio de 8,70 euros por metro cuadrado al mes, frente a los 14,21 euros de la media española, lo que supone alrededor de un 39 % menos.

Sin embargo, el incremento anual ha alcanzado el 19,8 %, el mayor de todo el país.

Los datos, elaborados por el portal inmobiliario Fotocasa, reflejan una paradoja clara: la región sigue siendo una de las más baratas para alquilar, pero registra una dinámica de encarecimiento muy superior a la del conjunto del Estado, donde la subida media ha sido del 6,9 %.

El informe constata que el precio del alquiler en Castilla-La Mancha ha alcanzado máximos históricos en diciembre de 2025 y que, a lo largo del año, se han registrado nuevos máximos en hasta diez ocasiones.

Un comportamiento que evidencia una presión creciente y sostenida sobre el mercado del alquiler, incluso en territorios tradicionalmente alejados de los grandes focos de tensión inmobiliaria.

Análisis provincial

Por provincias, todas las castellanomanchegas se mantienen por debajo de la media nacional, aunque con diferencias significativas tanto en precios como en evolución anual.

Guadalajara es la provincia más cara de Castilla-La Mancha, con un precio medio de 11,81 euros por metro cuadrado al mes, y también la que registra la mayor subida anual, con un incremento del 37,2 %, uno de los más elevados de toda España.

Toledo se sitúa como la segunda provincia más cara de la región, con 9,24 euros por metro cuadrado, y una variación anual del 20,4 %. A lo largo de 2025, el alquiler ha alcanzado máximos en cinco ocasiones, consolidando una tendencia claramente alcista.

Albacete presenta un precio medio de 7,94 euros por metro cuadrado y una subida anual del 9,4 %. Aunque el incremento es más moderado que en otras provincias, el informe señala que el alquiler ha alcanzado máximos en cinco ocasiones durante el año.

Ciudad Real ha cerrado diciembre con un precio medio de 7,43 euros por metro cuadrado y un incremento anual del 20,4 %, situándose entre las provincias con mayores subidas del país. Además, ha marcado máximos de precio en diez ocasiones a lo largo de 2025, uno de los patrones de encarecimiento más persistentes a nivel nacional.

Cuenca registra un precio medio de 7,64 euros por metro cuadrado y una subida anual del 5,1 %. Pese a ser la provincia con menor crecimiento porcentual, ha superado su máximo histórico del alquiler en diciembre de 2025, confirmando un nuevo techo de precios.

Guadalajara, disparada

El encarecimiento del alquiler se ha intensificado especialmente en algunas capitales de provincia. El informe destaca especialmente el caso de Guadalajara capital, que ha liderado las subidas de toda España, con un incremento del 71,3 % en el precio del alquiler a lo largo de 2025.

Aunque los niveles absolutos siguen lejos de los grandes mercados metropolitanos o costeros, los datos confirman que la presión sobre el alquiler se concentra cada vez más en los principales núcleos urbanos de Castilla-La Mancha, especialmente en el entorno de la Comunidad de Madrid, donde la demanda crece a mayor ritmo que la oferta disponible.

Cuatro años de subidas

Mientras el alquiler en España encadena cuatro años consecutivos de subidas tras la caída de 2021, Castilla-La Mancha destaca por la intensidad del repunte de 2025. Solo Canarias (+12,8 %) y Cataluña (+11,5 %) se acercan a su ritmo de crecimiento, aunque a notable distancia.

El resultado es un escenario en el que la región sigue siendo sensiblemente más barata que la media nacional, pero vive una escalada del alquiler sin precedentes, con máximos históricos y subidas reiteradas que empiezan a tensionar el acceso a la vivienda incluso en provincias tradicionalmente asequibles.