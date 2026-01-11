Venden un conocido bar - restaurante en el barrio de Palomarejos de Toledo: este es su precio

Idealista cuenta con un amplio catálogo de casas y pisos en venta. Sin embargo, también incluye otro tipo de inmuebles que están dirigidos a quienes buscan desarrollar actividades económicas. Es el caso del bar-restaurante que se vende en Toledo por 125.000 euros.

Ubicado en el barrio de Palomarejos, actualmente está en funcionamiento bajo el nombre de Agen 17. Cuenta con un total de 170 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

En concreto, tiene dos amplias salas que se pueden adaptar como comedor, tres aseos y una sala principal de 36 metros cuadrados para el servicio de bar. Además, incluye una cocina de gran tamaño equipada con una robusta campana extractora para la evacuación de humos, acompañada de una sala de frigoríficos de generosas dimensiones.

Bar en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Terraza

El local también cuenta con la posibilidad de instalar una terraza de gran tamaño para los que prefieren disfrutar del servicio en el exterior.

Bar en venta en Toledo. Foto: Idealista.

"Una oportunidad única para inversores o empresarios que buscan establecerse en una zona con alto dinamismo comercial y de residentes. Su ubicación estratégica y la flexibilidad de sus espacios aseguran un rendimiento óptimo", expresan en el anuncio.