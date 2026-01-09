La vivienda de segunda mano subió un 8,6 % en Castilla-La Mancha durante 2025 y alcanza los 1.340 € el metro cuadrado

El precio de la vivienda de segunda mano en Castilla-La Mancha ha cerrado 2025 con un incremento anual del 8,6 % y ha situado el precio medio en diciembre en 1.340 euros por metro cuadrado, según el informe "La vivienda de segunda mano en 2025", elaborado a partir del Índice Inmobiliario Fotocasa.

A lo largo de 2025, el precio ha pasado de los 1.234 euros por metro cuadrado de diciembre de 2024 a los 1.340 euros actuales, lo que refleja un repunte significativo del mercado inmobiliario en la comunidad. Se trata, de hecho, del segundo incremento anual más alto registrado en los últimos 20 años.

"Castilla-La Mancha cierra 2025 con una subida anual del 8,6 % en el precio de la vivienda de segunda mano, el segundo incremento más alto registrado en este periodo del año en los últimos 20 años. Este dato confirma una reactivación clara del mercado inmobiliario en la comunidad", ha explicado María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

La responsable del portal inmobiliario ha añadido que, "aunque Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades con incrementos más moderados, el crecimiento del 8,6 % evidencia que la presión sobre los precios se ha extendido también a mercados del interior".

En el contexto nacional, Castilla-La Mancha se sitúa por debajo de comunidades como la Región de Murcia, que lidera las subidas con un 29,6 %, seguida de la Comunitat Valenciana (24,4 %), Asturias (24,0 %), Cantabria (22,9 %), Andalucía (22,2 %) y Madrid (21,7 %).

Aun así, el informe constata un cambio de ritmo iniciado en 2023 y sostenido durante 2024, que culmina en un cierre de 2025 con fuertes incrementos en buena parte del país.

Subidas en las 5 provincias

Por provincias, el precio de la vivienda de segunda mano ha subido en las cinco castellanomanchegas. Albacete ha registrado el mayor incremento anual, con un 10,3 %, seguida de Guadalajara (8,5 %), Ciudad Real (6,5 %), Toledo (5,0 %) y Cuenca (1,3 %).

En cuanto a precios, Guadalajara encabeza el ranking provincial con una media de 1.933 euros por metro cuadrado. Le siguen Albacete (1.586 €/m²), Cuenca (1.310 €/m²), Toledo (1.245 €/m²) y Ciudad Real (1.022 €/m²).

Municipios

El análisis municipal refleja que el precio ha subido en 27 de los 32 municipios analizados. La mayor subida anual se ha producido en Yeles, con un 39,3 %, seguida de Seseña (36,2 %), La Roda (30,2 %), Tarancón (25,4 %), Ocaña (23,4 %) y Ciudad Real capital (20,4 %).

En el extremo opuesto, los mayores descensos se han registrado en Fuensalida (-43,9 %), Illescas (-6,4 %), Caudete (-5,6 %), Manzanares (-4,6 %) y Daimiel (-1,4 %).

Cuatro municipios han superado en 2025 los 2.000 euros por metro cuadrado. Guadalajara capital lidera el ranking con 2.407 €/m², seguida de Azuqueca de Henares (2.300 €/m²), Albacete capital (2.069 €/m²) y Alovera (2.065 €/m²).

Por debajo de los 800 euros por metro cuadrado se sitúan municipios como Caudete, Manzanares, Villarrobledo, Alameda de la Sagra, Daimiel, Quintanar de la Orden y Puertollano.