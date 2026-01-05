Iberdrola y Cooperativas Castilla-La Mancha unen fuerzas para ahorrar energía y reducir emisiones en el campo

Iberdrola y Cooperativas Agro-Alimentarias de Castilla-La Mancha firman un convenio para impulsar la descarbonización. Cooperativas Agro-Alimentarias

Iberdrola España y Cooperativas Agro-Alimentarias Castilla-La Mancha han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de promover la descarbonización, la eficiencia energética y la sostenibilidad en el sector agroalimentario de la región.

El acuerdo, suscrito por el director general de Cooperativas Agro-Alimentarias Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, y el delegado institucional de Iberdrola en la región, Óscar Narros, refuerza una alianza estratégica orientada a acompañar a cooperativas, agricultores socios y empresas agroalimentarias en su adaptación a un nuevo modelo energético más competitivo y respetuoso con el medio ambiente.

El convenio contempla el patrocinio por parte de Iberdrola de diversas actividades organizadas por Cooperativas Agro-Alimentarias, entre ellas la VII Convención de Técnicos de Cooperativas, el V Encuentro Regional de Medio Ambiente y Calidad Agroalimentaria y una jornada especializada en descarbonización y eficiencia energética aplicada al sector.

Estas acciones formativas, de carácter técnico, estratégico y divulgativo, permitirán a cientos de profesionales actualizar conocimientos, compartir experiencias y analizar los nuevos retos normativos y operativos del cooperativismo agroalimentario.

Contenidos formativos

A través de este acuerdo, las cooperativas y sus equipos técnicos tendrán acceso a contenidos formativos especializados en certificaciones de sostenibilidad, actualización normativa, soluciones de eficiencia energética y casos de éxito en implantación de sistemas de descarbonización.

Desde Iberdrola España han destacado que el convenio refuerza su compromiso con el desarrollo económico, la competitividad empresarial y la sostenibilidad de los territorios en los que opera, subrayando la importancia de apoyar a un sector clave en Castilla-La Mancha, altamente dependiente de los costes energéticos y con un papel determinante en la transición hacia un modelo productivo bajo en emisiones.

Oportunidad competitiva

Juan Miguel del Real ha señalado que "la transición energética no es solo un reto, sino una oportunidad para mejorar la competitividad de nuestras cooperativas", añadiendo que este acuerdo permitirá acompañar a profesionales y socios en un proceso decisivo para el presente y futuro del sector.

Por su parte, Óscar Narros ha subrayado el peso del cooperativismo en la región, con más de 450 cooperativas agroalimentarias y más de 160.000 socios, que constituyen " un pilar esencial del desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha y del medio rural".

En este sentido, ha destacado que la colaboración entre Iberdrola y el movimiento cooperativo abre "una nueva etapa de oportunidades en la que la innovación energética y la sostenibilidad se ponen al servicio del territorio".

El convenio potenciará la implantación de Certificados de Ahorro Energético (CAE) como herramienta eficaz para reducir los costes de inversión en eficiencia energética en las cooperativas agroalimentarias.

Actuaciones susceptibles

Iberdrola España gestiona estos certificados de forma integral, permitiendo a las empresas recuperar parcial o totalmente la inversión realizada, e incluso generar beneficios.

Entre las actuaciones susceptibles de acogerse a este sistema se incluyen la sustitución de calderas, la instalación de aerotermia o las mejoras de aislamiento.

Asimismo, se impulsarán modelos 'llave en mano' a través de ATuAire, filial de Iberdrola especializada en aerotermia, en su apuesta por la electrificación del calor y la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.

También se promoverán soluciones de autoconsumo fotovoltaico y comunidades solares en cooperativas y pequeñas industrias, generando ahorro energético y energía limpia.

Tejido cooperativo

Smart Mobility, con ejemplos de electrificación de flotas, puntos de recarga inteligente y acuerdos con fabricantes para avanzar hacia una logística más sostenible.

Con este convenio, Iberdrola España reafirma su apuesta por acompañar al tejido cooperativo agroalimentario de Castilla-La Mancha en su transición energética, contribuyendo a mejorar la eficiencia, reducir emisiones y fortalecer la competitividad de uno de los principales motores económicos de la región.