Así es el exclusivo palacete con jardín y piscina declarado BIC que se vende en Ciudad Real por 1,7 millones de euros

Un exclusivo palacete modernista con jardín y piscina, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), ha salido al mercado con una rebaja del 23 %, situando su precio en 1.700.000 euros, frente a los 2.200.000 euros iniciales.

El inmueble, en perfecto estado para entrar a vivir, se encuentra en el centro de Ciudad Real, a unos 200 kilómetros de Madrid, y combina elegancia, valor patrimonial y versatilidad de uso.

La fachada conserva elementos característicos del modernismo arquitectónico, como los amplios ventanales enrejados, el balcón corrido de la primera planta y un mirador acristalado con forja ornamental.

Salón del palacete ubicado en Ciudad Real. Rústicas Singulares

Destaca especialmente la decoración de la planta principal, con frontones sobre las ventanas, así como la cornisa y balaustrada que coronan el conjunto. A ambos lados del cuerpo central se abren grandes portones concebidos para el paso de carruajes y el acceso de servicio.

En el interior, la suntuosidad se mantiene gracias al uso de maderas nobles y cerámica. El portal conduce a un amplio vestíbulo donde sobresalen los artesonados de madera, los estucos, los suelos de baldosa hidráulica y una imponente escalera que asciende a la primera planta, con barandilla de caoba y alfombra de la Real Fábrica.

Estancia del palacete en venta de Ciudad Real. Rústicas Singulares

Techos de una estancia del palacete en venta. Rústicas Singulares

El vestíbulo, hoy decorado como salón, articula las estancias de la planta baja, que se distribuyen en dos alas: la derecha alberga dos despachos convertibles en dormitorios, una sala de estar y un baño; la izquierda, un luminoso salón, la cocina con despensa y salida al jardín, además de la escalera de servicio que conecta con la bodega, la primera planta y la buhardilla.

Distribución

En la entreplanta, la escalera se enmarca con una gran vidriera y se desdobla en dos tramos paralelos que refuerzan la monumentalidad del espacio.

La primera planta se organiza en torno a un amplio salón distribuidor y cuenta con cuatro dormitorios, dos baños, un aseo, salón comedor, sala de estar, cocina y cuarto de plancha. Desde la escalera de servicio se accede al desván superior, con techumbre abuhardillada.

Cocina de la vivienda. Rústicas Singulares

La propiedad dispone de una superficie construida de 1.197 metros cuadrados, asentada sobre una parcela de 300 metros cuadrados, y suma un total de siete dormitorios y cuatro baños.

El jardín posterior constituye un verdadero remanso decorativo, con terrazas, una gran fuente y una agradable piscina.

Jardín de la propiedad en venta. Rústicas Singulares

Además, cuenta con acceso para vehículos hasta el garaje y conserva antiguas dependencias vinculadas a las labores agrícolas, como cuadras, cocina para trabajadores y estancias auxiliares.

La posibilidad de ampliar la construcción multiplica las opciones de uso de este edificio protegido, que se presenta como un espacio idóneo para hotel con encanto, residencia privada de alto nivel, sede institucional o enclave exclusivo para eventos, manteniendo siempre el prestigio y la singularidad de su valor patrimonial.