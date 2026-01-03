Castilla-La Mancha lidera la subida del alquiler en España, con un alza del 11,7 %: un piso en Guadalajara cuesta 800 euros

El precio del alquiler en Castilla-La Mancha ha aumentado un 11,7 % en el recién finalizado 2025, la subida más pronunciada en el conjunto de España. Según los datos del portal inmobiliario Idealista, el coste medio para arrendar una vivienda en la región se ha situado en 8,2 euros por metro cuadrado, lo que supone el nivel más alto de la serie histórica en la comunidad autónoma.

En el cuarto trimestre del pasado año, el precio del alquiler ha repuntado un 2,8 % en la región. Respecto al mes de noviembre, la subida ha sido del 1,5 %: ambas cifras confirman el despegue sostenido de los precios en este segmento residencial.

Las provincias de Guadalajara y Ciudad Real han registrado los dos mayores repuntes anuales en la comunidad autónoma. En ambas, el precio del metro cuadrado se ha disparado un 14,8 %, más de tres puntos por encima de la media regional y seis más que la media nacional, un indicador que ha anotado una subida del 8,5 %, hasta los 14,7 euros por metro cuadrado.

Del mismo modo, los precios se han incrementado un 8,4 % en la provincia de Toledo en el último año; en Albacete el repunte ha sido de un 8,1 %, mientras que en Cuenca se ha producido un alza del 7,3 %.

No obstante, y pese al aumento generalizado de los costes, el precio por metro cuadrado en la región observa diferencias acusadas. En Guadalajara, un inquilino paga 10 euros por unidad, lo que supone que para arrendar una vivienda tipo de 80 metros cuadrados se han de desembolsar 800 euros.

En esta provincia, además, se debe reseñar la disparidad de precios entre la capital de provincia (11 euros/m²) y otros municipios próximos a la Comunidad de Madrid como Azuqueca de Henares (10,6 euros/m²) respecto a los de los pueblos de las zonas de sierra.

La provincia de Toledo, con un precio medio de 8,7 euros por metro cuadrado, emerge como la segunda demarcación de la región según el esfuerzo requerido. La renta mensual de un hogar promedio se estima en 696 euros, aunque también hay brechas significativas entre la mitad meridional del territorio y las zonas donde la influencia madrileña es mayor.

Para alquilar un metro cuadrado en la capital de Castilla-La Mancha se necesitan 10,1 euros. Aunque Idealista no ofrece datos desagregados de Illescas o Seseña, su precio se intuye próximo al dato de la ciudad de Toledo. En Talavera de la Reina, cae hasta los 7,9 euros.

El coste del metro cuadrado en la provincia de Albacete es de 8 euros (640 euros); de 7,5 euros en Cuenca (600 euros) y de 7,1 euros en Ciudad Real (568 euros).

Otros territorios

Más allá de Castilla-La Mancha (11,7 %), los mayores alzas del precio del alquiler en términos relativos se han producido en La Rioja (10,6 %), Comunidad de Madrid (10,4 %) y Andalucía (9,9 %). Por su parte, la menor subida, con un 3 %, se ha registrado en Cataluña.

La Comunidad de Madrid se ha mantenido como la región con los alquileres más caros, con un precio medio de 20,8 euros por metro cuadrado. A continuación, se han situado Baleares (19,1 euros), Cataluña (18,6 euros) y Canarias (15,3 euros).

Por provincias, las más caras se han localizado en Madrid (20,8 euros/m² al mes), Barcelona (20,4 euros), Baleares (19,1 euros) y Málaga (16,6 euros). La mayor subida provincial se ha registrado en Lleida, con un incremento del 16,4 %. En la Comunidad de Madrid los alquileres se han encarecido un 10,4 %, mientras que en la provincia de Barcelona lo han hecho un 2,5 %.

Barcelona ha sido en 2025 la ciudad española más cara para arrendar una vivienda, con un coste de 23,8 euros por metro cuadrado: para afrontar la cesión de un piso de 80 metros cuadrados se han necesitado 1.428 euros mensuales. Le han seguido Madrid (22,7 euros/m²), Palma (18,3 euros/m²) y San Sebastián (17,9 euros/m²).

La oferta languidece

El año recién finalizado se ha caracterizado por la retirada de miles de unidades de este mercado. La restricción de la oferta ha empujado al alza los precios. A fecha de 2 de enero, Idealista disponía de 1.241 viviendas disponibles para alquiler en Castilla-La Mancha.

La distribución provincial se corresponde con 450 inmuebles en Toledo, 298 en Ciudad Real, 207 en Albacete, 162 en Cuenca y apenas 124 en Guadalajara —en esta última, y pese a tener más población, hay menos casas disponibles que en Cuenca.

Los expertos del portal han señalado que la competencia a la que se enfrentan las personas que desean alquilar es "terrible" y que muchas familias que podrían hacer frente al pago de los alquileres se ven excluidas por otras familias con perfiles de riesgo más favorables.