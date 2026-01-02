Castilla-La Mancha bate récords de pernoctaciones extrahoteleras: el segundo destino más visitado hasta noviembre

Los alojamientos turísticos extrahoteleros de Castilla-La Mancha han logrado los mejores registros de viajeros alojados y pernoctaciones estimadas para un mes de noviembre. Un dato que consolida los 11 primeros meses del año como el mayor registro de la serie tanto en viajeros alojados y como en pernoctaciones.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la comunidad ha cerrado noviembre con 36.841 viajeros alojados y con 80.434 pernoctaciones registradas, cifras que hacen que el sector marque el mejor mes de noviembre de toda la serie histórica.

Se trata de un incremento del 4,6 % de los viajeros alojados y del 9 % en pernoctaciones rurales con respecto al dato de noviembre de 2024.

"Castilla-La Mancha es la segunda comunidad más visitada durante este mes. El crecimiento contrasta con el retroceso registrado a nivel nacional tanto en viajeros como en pernoctaciones", han expresado desde la Junta.

De esta forma, la región es la segunda que más ha crecido, con una cuota de mercado del 12,4 %.

Máximos históricos en el alojamiento reglado

Castilla-La Mancha ha registrado un importante crecimiento en demanda de alojamiento rural para el periodo de los primeros once meses del año. Las pernoctaciones han crecido un 15 % con respecto al mismo periodo del año anterior y los viajeros alojados un 14,4 %.

"A falta de incorporar al análisis los datos del mes de diciembre, 2025 ya ha superado el máximo anual de demanda en alojamiento rural establecido en 2024, siendo el tercer destino por comunidades autónomas que más crece en viajeros y pernoctaciones rurales", han expresado desde el Gobierno regional.

Asimismo, en el total de alojamiento reglado también ha sido el mejor noviembre de la historia con 235.443 alojados y 450.187 pernoctaciones.