Castilla-La Mancha supera los 8.200 millones en exportaciones hasta septiembre, un 6,6 % más que en 2024
La región se coloca entre las cuatro comunidades con mayor dinamismo exportador, superando ampliamente el crecimiento nacional.
Castilla-La Mancha ha exportado hasta el mes de septiembre bienes y servicios por valor de más de 8.200 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,6 % respecto al mismo periodo del año anterior y sitúa a la región muy por encima de la media nacional, que se fija en un crecimiento del 0,54 %.
Así lo ha destacado este martes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, antes de presidir el Consejo de Administración del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX).
Según ha señalado, estos datos reflejan "la fortaleza del tejido exportador regional" y posicionan a Castilla-La Mancha como la cuarta comunidad autónoma más dinámica en el crecimiento internacional de sus productos y servicios.
Franco ha avanzado que el Consejo de Administración del IPEX aprobará este miércoles el plan de acción para 2026, que contempla un total de 94 actuaciones en todos los continentes y contará con la participación de más de 800 empresas.
Programas para empresas
Un plan que permitirá incrementar la actividad del Instituto tanto en la promoción exterior como en el apoyo a los distintos programas dirigidos a las empresas.
Este impulso será posible, según ha explicado la consejera, gracias al aumento del presupuesto, del IPEX, que crecerá un 21,1 % en 2026, hasta alcanzar los 5,6 millones de euros.
Asimismo, las ayudas directas a las empresas exportadoras se incrementarán un 42 % a través de los planes de apoyo al tejido exportador.
Exportadoras regulares
Entre las iniciativas destacadas figura el programa 'IPEX más cerca', orientado a animar a aquellas empresas que aún no exportan a iniciar su actividad internacional, así como a consolidar a las que ya exportan para que se conviertan en exportadoras regulares.
A estas medidas se suman el impulso al sector de la moda de Castilla-La Mancha en los mercados internacionales, con especial atención al calzado y productos afines, así como el refuerzo de la presencia exterior de empresas innovadoras y tecnológicas mediante un nuevo programa de acompañamiento a 'startups' en otros países.