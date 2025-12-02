Castilla-La Mancha cierra noviembre con 349 parados menos y 3.205 cotizantes más: "El mejor dato desde 2007"

El desempleo se ha reducido en Castilla-La Mancha en el mes de noviembre en 349 personas con respecto al mes de octubre, un 0,3 %, alcanzando los 117.792 desempleados. Asimismo, la afiliación a la Seguridad Social ha subido en 3.205 cotizantes, llegando a 807.286, un 0,4 % más.

Así lo indican los datos de paro y afiliación del undécimo mes publicados este martes por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, que determinan que en términos interanuales el paro ha bajado en la comunidad en 10.632 personas, un 8,28 %. Además, hay 22.074 afiliados más que en el mismo mes de 2024, un 2,81 % más.

Según la Junta de Castilla-La Mancha, se trata del mejor dato de paro para un mes de noviembre en la comunidad desde 2007. Con respecto a 2015, la comunidad registra 97.433 desempleados menos, un 45,27 %.

Además, es la primera vez que la comunidad tiene más de 800.000 afiliados a la Seguridad Social en un mes de noviembre, registrando el segundo mejor dato de afiliación de la historia solo por detrás del pasado mes de julio.

En el conjunto del país, el desempleo se ha reducido en 18.805 personas en noviembre, llegando a 2.424.961. Se trata de un 6,23% menos que en el mismo mes del año anterior y la cifra de parados más baja desde 2007 en este mes. El mercado laboral perdió en noviembre 14.358 afiliados, la mitad que en el mismo mes del año pasado con 21,82 millones de cotizantes, la cifra más alta para un noviembre.

Por provincias

Según los datos publicados este martes, el paro se ha reducido en noviembre en todas las provincias castellanomanchegas, excepto en Cuenca, donde ha crecido en 243 personas, un 2,72 %.

En concreto, en Albacete ha bajado en 183 personas, un 0,86 %; en Ciudad Real en 95, un 0,3 %; en Guadalajara en 143, un 1,17 %; y en Toledo en 171, un 0,39 %.

Con respecto a hace un año, el desempleo se reduce en las cinco provincias. Registra 2.508 parados menos en Albacete, un 10,59 %; 3.328 en Ciudad Real, un 9,62 %; 546 en Cuenca, un 5,62 %; 604 en Guadalajara, un 4,77 %; y 3.646 en Toledo, un 7,63 %.

En términos absolutos, Albacete cierra noviembre con 21.181 parados en total, Ciudad Real con 31.253, Cuenca con 9.462, Guadalajara con 12.050 y Toledo con 44.146.

65 % de paro femenino

Por otro lado, destaca que el 65 % del desempleo registrado en la comunidad es femenino, con 77.043 mujeres y 40.749 hombres. Además, 9.669 son menores de 25 años, de los cuales 4.909 son hombres y 4.760 mujeres.

Por sectores, 84.879 personas están en paro en el sector servicios; 10.250 en la industria; 7.486 en la construcción; 4.817 en la agricultura y 10.360 forman parte del colectivo sin empleo anterior. En concreto, el paro ha subido en la industria y en el colectivo sin empleo anterior, mientras que ha bajado en el resto.

En el sector servicios se ha reducido en 386 parados; en agricultura han contabilizado 140 desempleados menos; y en la construcción se ha reducido en 10 personas. Sin embargo, se ha incrementado en industria en 150 y en 37 en el colectivo sin empleo anterior.

Por otro lado, en noviembre se han firmado en Castilla-La Mancha 50.526 contratos, 8.706 menos que en octubre y 617 más que en noviembre de 2024. Del total, 20.904 han sido indefinidos y los 29.622 restantes han sido temporales.

Casi 88 millones en prestaciones

Los datos publicados también reflejan que, en noviembre, 62.237 personas han percibido prestaciones de desempleo en Castilla-La Mancha. Del total, 37.019 han ingresado una prestación contributiva, 25.075 un subsidio y 134 la renta activa de inserción. En su conjunto, ha supuesto un gasto de 87,9 millones de euros.

En cuanto a los cotizantes a la Seguridad Social, de los 807.286 registrados, un total de 150.345 son autónomos y 656.941 lo hacen en el régimen general. De estos, 30.266 están en el régimen agrario, 9.780 en el especial del hogar y los 616.895 restantes están en el general.