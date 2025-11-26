Salen a subasta tres fincas en Guadalajara con un descuento del 90 %: el precio inicial es 1,6 millones inferior a su valor

El portal especializado Escrapalia ha sacado a subasta pública tres fincas de suelo no urbanizable de uso rústico de más de 260.000 metros cuadrados en el municipio guadalajareño de Horche.

Se trata de unos terrenos tasados en 1,8 millones de euros, cuyo precio inicial se sitúa en 156.000 euros, un 91 % menos de su valor.

Para pujar es necesario realizar un depósito de garantía de casi 36.000 euros. Esta cantidad se devolverá a los que no sean el mejor postor final. La subasta permanecerá abierta hasta el 29 de diciembre.

Liquidación

Esta subasta se enmarca en el lanzamiento a pujas de tres activos inmobiliarios en distintas localidades, por algo más de 3 millones de euros. Se trata de un coste un 70 % inferior al precio total, que se calcula en más de 9,4 millones.

Escrapalia ha sacado a subasta 164 activos inmobiliarios procedentes de la liquidación del grupo inmobiliario de Reyal Urbis desde que inició el plan de subasta, en abril de 2024.