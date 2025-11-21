Los hoteles de Castilla-La Mancha registran el mejor mes de octubre de su historia con 246.456 viajeros alojados

Los hoteles de Castilla-La Mancha han batido por segundo mes consecutivo el máximo histórico de viajeros alojados, con 246.456 personas en el mes de octubre de este año. Se trata del segundo mes consecutivo con el máximo de viajeros alojados en el mejor octubre de toda la serie histórica

Así lo ha detallado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, tras la publicación de los datos por parte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Además "Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad con mayor crecimiento, tanto en viajeros alojados como en pernoctaciones en los diez primeros meses del año".

El dato de alojamientos también supone el más alto de viajeros alojados en un mes en el sector hotelero de la región.

Las cifras se ven reforzadas también por el grado de ocupación de habitaciones y por la rentabilidad por habitación disponible (RevPAR), en un momento en el que la oferta de plazas hoteleras en la comunidad está "un 4,1 % por encima de la de 12 meses atrás".

Un 2025 "positivo"

"El buen comportamiento de octubre consolida una trayectoria muy positiva en el año 2025 para el sector hotelero en la región, como para el conjunto del sector turístico en Castilla-La Mancha", ha indicado Franco.

La consejera ha apuntado a "cifras récord" en los hoteles también teniendo en cuenta los diez primeros meses del año, con más de dos millones de viajeros alojados y con más de 3,66 millones de noches registradas entre enero y octubre.

Asimismo, ha apuntado a la provincia de Guadalajara como la tercera que más ha crecido en cuanto a datos acumulados de todo el país, con un 8,7 %. Y Albacete es la cuarta con un 8,4 %.