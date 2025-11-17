Castilla-La Mancha recibirá en 2026 las mayores entregas a cuentas de su historia con 7.480 millones de euros

Castilla-La Mancha recibirá en el año 2026 un total de 7.480 millones de euros en entregas a cuenta, un 7,6 % más que en 2025 y logrando "la mayor cifra de su historia".

Así lo ha anunciado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha después de que el Ministerio de Hacienda haya comunicado a las comunidades autónomas una revisión al alza de las entregas a cuenta, sumando 157.730 millones el próximo ejercicio.

En el caso de Castilla-La Mancha, la Delegación ha apuntado que a la revisión de las entregas a cuenta hay que sumarle la previsión de liquidación para 2024.

Con ambos conceptos la región percibirá en recursos del sistema de financiación 7.798 millones de euros, un 8,5% más que en el anterior ejercicio, "otro récord que reitera las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos".

Margen fiscal

Al respecto, el Gobierno ha comunicado a las comunidades el margen fiscal del que dispondrán para el periodo 2026-2028, que "establece el objetivo de déficit en el -0,1 %, lo que permitirá a los territorios contar solo en 2026 con un margen fiscal de 1.755 millones y de hasta 5.485 millones en el trienio".

Según la Delegación, "el beneficio de esta senda será de 62 millones en 2026 para la comunidad, que Castilla-La Mancha podrá utilizar para reforzar los servicios sociales que presta a su población".

Y el margen fiscal subirá a los 64 millones en 2027 y a 67 en 2028, por lo que "el objetivo de déficit permitirá disponer de 193 millones de euros extra".