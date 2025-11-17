María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Foto: Alberto Ortega / Europa Press.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Foto: Alberto Ortega / Europa Press.

Economía

Castilla-La Mancha recibirá en 2026 las mayores entregas a cuentas de su historia con 7.480 millones de euros

La cuantía es un 7,6 % superior a la que la comunidad autónoma ha recibido para este año 2025. 

Castilla-La Mancha recibirá en el año 2026 un total de 7.480 millones de euros en entregas a cuenta, un 7,6 % más que en 2025 y logrando "la mayor cifra de su historia".  

Así lo ha anunciado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha después de que el Ministerio de Hacienda haya comunicado a las comunidades autónomas una revisión al alza de las entregas a cuenta, sumando 157.730 millones el próximo ejercicio.  

En el caso de Castilla-La Mancha, la Delegación ha apuntado que a la revisión de las entregas a cuenta hay que sumarle la previsión de liquidación para 2024.  

Milagros Tolón en rueda de prensa

Con ambos conceptos la región percibirá en recursos del sistema de financiación 7.798 millones de euros, un 8,5% más que en el anterior ejercicio, "otro récord que reitera las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos". 

Margen fiscal

Al respecto, el Gobierno ha comunicado a las comunidades el margen fiscal del que dispondrán para el periodo 2026-2028, que "establece el objetivo de déficit en el -0,1 %, lo que permitirá a los territorios contar solo en 2026 con un margen fiscal de 1.755 millones y de hasta 5.485 millones en el trienio". 

Según la Delegación, "el beneficio de esta senda será de 62 millones en 2026 para la comunidad, que Castilla-La Mancha podrá utilizar para reforzar los servicios sociales que presta a su población". 

Y el margen fiscal subirá a los 64 millones en 2027 y a 67 en 2028, por lo que "el objetivo de déficit permitirá disponer de 193 millones de euros extra". 