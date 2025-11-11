El Elyseum Women Club se presentará en Toledo el próximo 19 de noviembre para impulsar el liderazgo femenino

Toledo albergará el próximo 19 de noviembre una jornada de presentación del Elyseum Women Club, una organización de más de 40 mujeres empresarias que tiene el objetivo de impulsar el liderazgo femenino en todas las industrias y sectores.

Según ha informado el club, la finalidad es plantear un ecosistema inclusivo en el que más mujeres accedan a comités de dirección, consejos de administración y espacios clave de toma de decisiones, junto a aliados que promuevan un cambio sistémico.

La iniciativa ya es respaldada actualmente por más de 40 mujeres líderes en su ámbito profesional en la provincia.

Visibilidad a las mujeres

Todas ellas son empresarias o ejecutivas de alta dirección y trabajarán de forma altruista y coordinada para dar visibilidad a la aportación de la mujer en cualquier ámbito de la sociedad.

El acto de presentación se celebrará en el campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Durante la jornada tendrán lugar entrevistas, mesas redondas, charlas y ponencias en torno al liderazgo de las mujeres en el tejido empresarial.