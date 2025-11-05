AIReF advierte a Castilla-La Mancha de un posible incumplimiento de la regla de gasto en 2025 y 2026

La autoridad ha pedido un Plan Económico Financiero que incorpore medidas para ajustar el gasto tras no cumplir con la regla en 2024. Más información : La AIReF prevé que Castilla-La Mancha alcance un déficit el 0,1 % del PIB en 2025

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) ha advertido a Castilla-La Mancha de un posible incumplimiento de la regla de gasto en los ejercicios de 2025 y 2026.

Así se desprende del informe de recomendaciones que AIReF hace sobre los proyectos y líneas de presupuestos de cada comunidad autónoma para 2026, entre las que se recoge la presentación de un Plan Económico Financiero (FEF) por el "incumplimiento de la regla de gasto en 2024" que incorpore medidas suficientes para ajustarse a la regla en los años siguientes.

Y es que la autoridad eleva el riesgo de desviación en 2025 y estima una desviación superior en 2026, por lo que prevé que el gasto computable en 2026 crecerá en Castilla-La Mancha un 5%.

Dado el "riesgo" detectado por la AIReF para estos años, el organismo apuntó que sería necesario que la comunidad autónoma castellanomanchega plantease actuaciones y medidas para corregir esa desviación.

"La revisión de los datos de 2023 y 2024 apuntan a un posible incumplimiento de la regla de gasto de 2024 que no se detectó con los datos de avance. De confirmarse esta situación con la publicación del segundo informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad, deuda y regla de gasto de 2024, Castilla-La Mancha deberá presentar un Plan PEF por el incumplimiento de la regla en 2024, para corregir la desviación en 2025 y 2026", subraya.

Por todo ello, la AIReF recomienda a la región que, en el caso de que tenga que presentar un PEF por el incumplimiento de la regla de gasto de 2024, "incorpore en el mismo medidas suficientes para sustentar unas previsiones de crecimiento del gasto computable ajustadas a las tasas de referencia en todo el periodo, detallando sus elementos, efectos y calendario de implementación".

En otro caso, le recomienda a Castilla-La Mancha que vigile la ejecución de su presupuesto y adopte, en su caso, "las medidas que estime pertinentes para corregir aumentos por encima de la tasa de referencia".

Previsiones

Por otro lado, AIReF calcula que Castilla-La Mancha alcanzará un déficit del 0,1% del PIB en 2025 y un superávit del 0,2% del PIB en 2026.

De cara a 2027, la previsión es que la comunidad atenúe el riesgo de desviación de la regla de gasto fiscal, pero el crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos se desvía de la senda del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP). Además, la AIReF estima que Castilla-La Mancha alcanzará en 2030 equilibrio en un escenario de políticas constantes.

Un contexto que lleva a la AIReF a considerar que la deuda de Castilla-La Mancha se situará al cierre de 2026 en un 27% del PIB. Eso sí, a medio plazo estima que la ratio de deuda sobre PIB de la comunidad seguirá descendiendo.