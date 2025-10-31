Un estudio revela que el 40 % de los castellano-manchegos no es capaz de ahorrar más de 100 euros al mes

Cuatro de cada diez castellano-manchegos no es capaz de ahorrar más de 100 euros al mes y para la mitad de ellos, el simple hecho de guardar algo de dinero cuando el mes vence se ha convertido en una tarea imposible.

Así lo refleja el estudio 'Capacidad de ahorro de los españoles en 2025' elaborado por Rastreator con motivo del Día Mundial del Ahorro en el que han preguntado a una muestra de 2.000 personas de entre 18 y 65 años de todo el país.

Sergio Carbajal, responsable de finanzas e hipotecas de Rastreator, asegura que estas dificultades vienen marcadas por el "contexto económico actual".

De hecho, el estudio de Rastreator marca que seis de cada diez encuestados en Castilla-La Mancha reconocen que llegan a fin de mes recortando en gastos básicos y sin capacidad de afrontar imprevistos económicos, lo que para Carbajal "muestra una creciente vulnerabilidad financiera en los hogares".

Del mismo modo, el 78% de la población se siente más preocupado por llegar a fin de mes que el año pasado, lo que supone un aumento del 7% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, uno de los principales motivos por los que la capacidad de ahorro de los castellano-manchegos se ha reducido notablemente es por el encarecimiento de los precios en las necesidades básicas del hogar. El gasto al que más dinero dedican los hogares, dejando a un lado el coste del alquiler o la cuota de la hipoteca, es a la alimentación (78%), seguido de la factura de la luz y gas (65%) y el combustible (41%).

Freno a los planes de futuro

La preocupación por llegar a fin de mes no llega sólo por el incremento del coste de vida sino porque muchos castellano-manchegos, concretamente el 51%, asegura que su salario no ha crecido al mismo ritmo, lo que ha reducido notablemente su poder adquisitivo. Por ello, el 49% de la población reconoce haber pospuesto decisiones importantes debido a su situación económica actual entre las que encuentra la compra de un coche (50%), comprar una vivienda (14%), tener hijos (10%) o independizarse (16%).

Este cambio de planes de futuro ha hecho que cuatro de cada diez parejas hayan mantenido discusiones relacionadas con el dinero y el ahorro. Por ello, “cambiar algunos hábitos y detectar qué gastos se pueden modificar para generar más ahorro es primordial para contar con un bolsillo que permita hacer frente a imprevistos y a conseguir otros objetivos económicos personales, aunque sea paulatinamente,” zanja Carbajal.