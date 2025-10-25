Así es el exclusivo cigarral de lujo con vistas al Alcázar que se vende en Toledo por 2,4 millones de euros

Idealista tiene en su catálogo una gran variedad de pisos y casas en venta. Sin embargo, cuenta también con otro tipo de propiedades que, por su elevado precio, solo están al alcance de unos pocos. Es el caso del cigarral de lujo en venta en Toledo por 2,4 millones de euros.

Ubicado sobre una parcela de 11.000 metros cuadrados (m2) de terreno, se trata de un inmueble con 600 m2 que combina lujo, confort y una ubicación envidiable, con vistas al Alcázar.

Con cinco dormitorios en suite, en la planta principal hay un amplio y luminoso salón con chimenea. La cocina está equipada con office, zona de servicio y lavandería. Además, esta planta cuenta con una habitación de invitados con baño en suite y un aseo. La planta primera tiene un dormitorio principal con salón y terraza privada y tres dormitorios más con baños en suite.

Cigarral en venta en Toledo. Foto: Idealista.

"Privacidad y lujo"

Además, la casa incluye sauna y un excepcional jardín con porche y piscina, además de una gran variedad de plantas y flores. Y una casa anexa para los cuidadores con dos dormitorios, dos baños, salón y comedor.

Cigarral en venta en Toledo. Foto: Idealista.

"Una mezcla única de privacidad, lujo y accesibilidad a los encantos históricos y culturales de Toledo, convirtiéndolo en una propiedad excepcional para aquellos que buscan lo mejor en calidad de vida", expresan en el anuncio.