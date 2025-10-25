Castilla-La Mancha, entre las comunidades que más ayudas recibirán para almacenamiento energético: 96,6 millones

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha presentado la propuesta de resolución provisional de las ayudas al almacenamiento energético a gran escala. La cuantía asciende a 840 millones, de los que 96,6 son para Castilla-La Mancha.

Cofinanciadas por los fondos europeos FEDER, suponen un 20 % de las ayudas presupuestadas en un principio y permitirán poner en marcha nuevas instalaciones que proporcionarán mayor flexibilidad al sistema eléctrico y favorecerán la integración de las energías renovables.

Este programa va dirigido tanto a inversiones en proyectos de almacenamiento de energía independientes como a bombeos reversibles o sistemas térmicos. Y también a iniciativas de almacenamiento hibridado con fuentes de generación renovable, nuevas o existentes.

El plazo máximo de ejecución de las actuaciones será de 36 meses desde la concesión de la ayuda, debiendo estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2029.

Por comunidades

Las autonomías con mayores ayudas en este reparto son Andalucía, con 374,27 millones de euros; Galicia, con 104,3 millones de euros; y Castilla-La Mancha, con los citados 96,6 millones.

Las comunidades que menos recibirán serán Madrid, con 12,3 millones; Murcia, con 12,2 millones; y Asturias, con 11,6 millones.

El IDAE distingue entre autonomías más desarrolladas, a las que dota de menos ayudas, en transición y menos desarrolladas, que son a las que más destina.