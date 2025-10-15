Los precios suben un 2,7 % en Castilla-La Mancha en septiembre y encadenan cuatro meses de incrementos

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido un 2,7 % en septiembre en Castilla-La Mancha en comparación con el mismo mes del pasado año, encadenando cuatro meses de subida. La vivienda ha sido el sector que más se ha encarecido, un 7,3 % más que en septiembre de 2024.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a la vivienda le siguen las bebidas alcohólicas y el tabaco, con una subida del 4,5 %. Asimismo, los hoteles, cafés y restaurantes se han encarecido en el último año un 3,4 % y la enseñanza y la medicina un 2 %.

Por su parte, el transporte ha subido un 1,9 % y una décima menos ha aumentado el coste de los alimentos y bebidas no alcohólicas. En el 1 % se han encarecido las comunicaciones. Y los precios del menaje han subido un 0,9 % y los del ocio y la cultura un 0,4.

El único grupo que ha bajado ha sido el del vestido y calzado, con un -1,1 %.

-0,2 % en la tasa mensual

En cuanto a la tasa mensual, el IPC ha caído en agosto en Castilla-La Mancha un 0,2 % con respecto al mes de agosto, con un notable descenso del 4,1 % en el sector del ocio y la cultura.

Asimismo, han bajado un 0,2 % el transporte y el menaje, mientras que las comunicaciones han caído un 0,1 %. Sin variaciones han quedado otros sectores como los hoteles, cafés y restaurantes, la vivienda, la medicina y los alimentos.

Los que más han subido son la enseñanza, con un 1,1 % más y el vestido y calzado, con un 1,5 %.

Datos nacionales

Según el INE, el IPC de septiembre ha subido un 3 % en el conjunto del país, debido a la menor bajada de carburantes y lubricantes respecto a la registrada hace un año. Asimismo, ha situado en el 2,4 % la inflación subyacente, que no incluye la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles.

Respecto a los alimentos, sus precios aumentaron un 2,4 % en septiembre y destaca el encarecimiento de productos como los huevos (17,9 %) y la carne de vacuno (16,5 %).

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en septiembre. La tasa más elevada la ha registrado Madrid, con el 3,5 %, mientras que la más baja ha sido Canarias, con el 2,2 %.