Castilla-La Mancha destina casi un millón a planes para ayudar a la internacionalización de las empresas

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este martes la resolución del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha por la que se convocan ayudas dotadas con 900.000 euros para planes individuales de internacionalización.

El plazo de presentación será de un mes desde este miércoles. Las subvenciones tienen el objetivo del desarrollo de planes para empresas que se encuentran en fases iniciales y para empresas con exportaciones consolidadas.

La finalidad es favorecer la presencia de las empresas regionales en los mercados internacionales, contribuyendo a su mejora competitiva.

Cuatro líneas

Las ayudas se dividen en cuatro líneas. La primera de ellas está dirigida a la exportación, para dar apoyo a las empresas de todos los sectores, excepto del sector moda, que se encuentren en los primeros estadios del proceso de internacionalización e impulsar a las que ya se han iniciado para que consoliden sus exportaciones.

La segunda línea es específica para apoyar a empresas del sector de la moda que estén iniciando sus procesos de internacionalización.

La tercera se refiere a la consolidación de la exportación y tiene por objeto dar apoyo a las empresas exportadoras consolidadas de todos los sectores, excepto del sector moda, para el desarrollo de un plan de acción internacional cuya finalidad es la realización de actuaciones de promoción, innovación y sostenibilidad que deriven en un incremento de su posición competitiva internacional.

Por último, la cuarta será para los mismos fines pero específica para el sector moda.

La primera línea contará con 100.000 euros en total; la segunda, con 50.000; la tercera, con 600.000 euros, y la cuarta, con 150.000 euros.

El importe máximo de ayuda será de 5.000 euros en las líneas de iniciación a la exportación, que pueden cubrir hasta el 100 % del proyecto. Y será de 8.000 euros en las líneas de consolidación de la exportación, que también pueden cubrir la totalidad del gasto de la empresa. El periodo de ejecución será desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026.