Venden un conocido bar - restaurante de Toledo capital: este es su precio

Idealista cuenta con un amplio catálogo de pisos y casas en venta. Sin embargo, cuenta entre sus páginas con otro tipo de propiedades para los que buscan ponerse al frente de un negocio. Es el caso del bar – restaurante que se vende en Toledo por 219.900 euros.

Se trata del conocido establecimiento 'El Refugio de Juan Luis', ubicado en el barrio de Buenavista, un negocio familiar donde "se sirve comida de toda la vida".

El local tiene un total de 97 metros cuadrados y se encuentra totalmente equipado, listo para arrancar con la actividad hostelera de inmediato. El interior ha sido cuidadosamente diseñado y decorado, creando un ambiente acogedor y atractivo para los comensales.

Bar - restaurante en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Tiene terraza

Además, cuenta con una "encantadora terraza" que ofrece la posibilidad a los clientes de tomar algo al aire libre.

Cabe añadir que el bar tiene una sólida base de clientela establecida, lo que garantiza un flujo constante de visitantes y un potencial de crecimiento significativo.