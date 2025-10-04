La agencia de calificación Fitch sigue los pasos de Moody's y mejora la calificación de Castilla-La Mancha

La agencia internacional Fitch Ratings se ha sumado a Moody's y también ha mejorado también la calificación crediticia de Castilla-La Mancha.

El Gobierno regional atribuye este reconocimiento a la "solidez de las cuentas públicas de la región" y señala que "consolida la confianza en la gestión financiera desarrollada en los últimos años".

"La decisión de la agencia Fitch Ratings, y que así ha reflejado en su informe publicado este viernes, ha supuesto el respaldo internacional a la estabilidad económica de Castilla-La Mancha, destacando la reducción del riesgo financiero y el control del endeudamiento", recoge la Junta en una nota de prensa.

Desde el Ejecutivo autonómico valoran esta calificación como un "aval al esfuerzo realizado en materia económica y al escenario de estabilidad política que vive Castilla-La Mancha" y que supone un reconocimiento al rigor con el que el Gobierno regional trabaja para administrar los recursos de los ciudadanos y ciudadanas.

Esta misma semana la agencia estadounidense Moody’s también daba a conocer que elevaba la calificación crediticia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a ‘grado de inversión’, una mejora que refleja las buenas condiciones fiscales de la región en 2024 y una menor carga de deuda.

Dos publicaciones que van en consonancia con los últimos datos difundidos por el Banco de España, correspondientes al segundo trimestre de 2025, en los que Castilla-La Mancha se mantiene como la tercera comunidad autónoma que más ha reducido el peso de su deuda pública en relación con su PIB desde que gobierna Emiliano García-Page, por detrás de Navarra e Islas Baleares, pasando de 35,4 por ciento de junio de 2015 a 28,5 por ciento en junio de 2025, lo que se traduce en una reducción total de 6,9 puntos porcentuales, superando en más de 4 puntos a la media nacional.

Felicitación de Gutiérrez

Para el secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, estas noticias muestran que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado “un giro de 180 grados a la herencia envenenada que nos dejó el PP”.

“Hoy conocemos que otra agencia internacional ha aumentado también los niveles de confianza en la economía de Castilla-La Mancha y, al final, encadenamos una semana de buenas noticias para la economía de nuestra región. No solo nos consolidamos como la comunidad autónoma que más crea empleo en España, además un empleo que es mejor en calidad, sino que también tenemos unas mejores calificaciones en confianza empresarial, también en calidad de nuestra deuda”, ha aseverado, en declaraciones a los medios de comunicación en Escalona (Toledo), donde ha asistido a las IV Jornadas Medievales del municipio.