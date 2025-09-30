CCOO y UGT convocan una jornada de huelga en Castilla-La Mancha el 15 de octubre en repulsa al genocidio de Gaza

CCOO y UGT de Castilla-La Mancha han convocado una jornada de movilizaciones con paros parciales en todos los centros de trabajo de la comunidad el próximo 15 de octubre en repulsa del genocidio en Gaza y en solidaridad con el pueblo de Palestina.

La convocatoria ha sido registrada este martes en la sede de la Delegación de Gobierno por el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, y su homóloga en UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez.

En concreto, han previsto paros en tres turnos, de 10 a 12 horas en horario de mañana, de 17 a 19 de tarde y de 2 a 4 de noche.

Según Ortega, la convocatoria "responde a la voluntad de dar amparo a todas aquellas personas que quieran acogerse al derecho de huelga, constitucionalmente reconocido, para poder ejercer ese derecho de concentración contra este auténtico genocidio".

"Iremos concretando las distintas movilizaciones que se harán en cada uno de los turnos, pero desde aquí hacemos un llamamiento a la clase trabajadora para que participe y no tenga ningún problema con este tipo de convocatoria que hemos realizado de formar parte de las asambleas", ha expresado.

"Repulsa a lo que está pasando en Gaza"

Por su parte, Alcónez ha destacado que el llamamiento está dirigido a los centros de trabajo públicos y privados, para que desde el ámbito laboral "se ponga de manifiesto la repulsa hacia lo que está pasando en Gaza".

"Es importante que lo hagamos desde el ámbito laboral y sindical. Basta ya al genocidio que está padeciendo Gaza y basta ya a esa imposición de la ley del más fuerte, en la que Netanyahu y Trump deciden absolutamente lo que les va a pasar a los gazatíes", ha sentenciado.