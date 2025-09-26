Se vende una de las mansiones más caras de Castilla-La Mancha: tiene 21 habitaciones y mide más de 700 m²

Castilla-La Mancha dispone de nada más y nada menos que 96 viviendas a la venta por un precio mínimo de un millón de euros. Dentro de este grupo inmobiliario de lujo se encuentra una mansión de más de 700 metros cuadrados y 21 habitaciones ubicada entre Yeste y Nerpio cuyo precio de venta en el portal Idealista es de 6,5 millones de euros.

Este chalet es la residencia principal de una finca de 11.500 m² completamente vallada que se hace llamar "Finca Jutja". Las 21 habitaciones con las que cuenta están distribuidas en una gigantesca casa de dos plantas, una vivienda-hotel, tres cabañas independientes y varias edificaciones más.

La estancia principal cuenta con cocina, un gran salón, lavadero y dos dormitorios en la planta baja mientras que en la superior se encuentran tres dormitorios suite adicionales.

Uno de lo salones de la casa principal. Idealista

La mayor parte de este complejo rural está destinado a la caza mayor, aunque también dispone de varios terrenos de cultivo, tanto de secano como de regadío. En el apartado agrícola, dispone de maquinaria propia para labrar y trabajar el campo así como con varias naves agrícolas/ganaderas en buen estado de mantenimiento y uso.

Para garantizar el suministro de agua doméstico, la propiedad cuenta con un pozo, dos manantiales y una balsa-embalse con un capacidad de 166.400 metros cúbicos.

Escalera de la vivienda principal. Idealista

A pesar de su millonario precio, en Castilla-La Mancha se han llegado anunciar propiedades por hasta 16 millones de euros como una hacienda en Argamansilla de Alba (Ciudad Real).

Más allá del valor, esta finca en Yeste combina una mansión con todas las comodidades, una extenso coto de caza y una autosuficiencia hídrica que la erigen como una pieza única en el mercado inmobiliario actual.