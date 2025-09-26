Castilla-La Mancha presenta su Plan de Comercio Minorista con seis ejes de acción y 17 millones de inversión

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este viernes el Plan Estratégico de Comercio Minorista 2025-2030, una guía que cuenta con una inversión de 17 millones de euros y que dibuja seis ejes estratégicos, 25 líneas de trabajo y más de 70 medidas para afrontar los retos de un sector fundamental.

Así lo ha explicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante el Observatorio de Comercio de Castilla-La Mancha, donde ha valorado el impacto de un sector que genera cerca de 55.000 empleos directos en la región y que aporta más de 9.200 millones de euros al PIB.

Franco ha agradecido el "trabajo e implicación" de los integrantes del Observatorio de Comercio de la región, además del sector en su conjunto, en la elaboración de "un plan que pone negro sobre blanco los desafíos y fortalezas del comercio minorista".

Según la consejera, el comercio minorista genera alrededor de 55.000 empleos directos y cuenta con más de 17.000 empresas en Castilla-La Mancha que aglutinan más de 22.500 puntos de venta. "Este Plan Estratégico es el resultado del trabajo de muchos meses en el marco de este Observatorio y de los grupos de trabajo y encuestas que hemos realizado con el sector, para tratar de recoger las múltiples realidades que conviven en una actividad que es esencial en nuestro territorio, especialmente en las zonas más rurales", ha asegurado.

Seis objetivos

El plan cuenta con seis objetivos esenciales: consolidar y revitalizar el comercio como motor regional, impulsar la competitividad e innovación de las empresas del sector, fomentar el empleo cualificado, garantizar la cobertura territorial, apoyar la sostenibilidad y la transición ecológica del sector y reforzar la identidad y la singularidad del comercio de Castilla-La Mancha.

"Tenemos ya algunos desafíos que abordar, como los cambios en los hábitos de consumo, el envejecimiento de la población o la cualificación de las plantillas, así como la sostenibilidad, la digitalización o la dispersión geográfica", ha adelantado Franco.

Los seis ejes de actuación cuentan con un total de 25 líneas estratégicas y más de 70 acciones o medidas. "Desde el eje 1, de modernización, digitalización e innovación; hasta el eje 6, que es la proyección y valor estratégico del comercio minorista; hemos tratado de recoger las diferentes realidades de la actividad comercial en Castilla-La Mancha", ha afirmado.

Cuatro años de Observatorio

Según ha detallado ya hace cuatro años que se constituyó el Observatorio del Comercio en Castilla-La Mancha como "un espacio para compartir análisis y diseñar medidas para el sector en el marco del diálogo social, en el consenso y de manera conjunta con los agentes dinamizadores del sector".

"El objetivo es la aprobación de una hoja de ruta común que nos permite poner la mirada en el año 2030 en un sector que tiene un gran valor en la economía de Castilla-La Mancha", ha sentenciado.