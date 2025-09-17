UGT Castilla-La Mancha lleva la cultura preventiva a las empresas de la región a través de su programa de asesoramiento

Según los últimos datos, de enero a septiembre de 2025, UGT Castilla-La Mancha ha realizado más de 269 visitas de asesoramiento a empresas y se han resuelto más de 285 consultas. “Para nosotros nuestros técnicos/as y delegados/as son los mejores embajadores de la cultura preventiva”.

En el marco del Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales 2022-2026 y en colaboración con la Junta de Comunidades, UGT Castilla-La Mancha viene asesorando a lo largo del año a las personas trabajadoras, delegados sindicales y empresas en la mejora de la seguridad y salud laboral, un proyecto que busca -no solo prevenir los riesgos- sino también extender la cultura preventiva entre el tejido productivo de la región.

El sindicato se ha marcado como objetivo reducir los índices de siniestralidad de las empresas de la comunidad autónoma, concienciar a estas empresas de la importancia de tener implantado un plan de prevención de riesgos laborales y resolver las dudas y consultas que llegan a su oficina técnica.

"Para extender y potenciar la cultura preventiva es necesario que las empresas y las personas trabajadoras estén debidamente asesoradas, informadas y sensibilizadas en la importancia de reducir los riesgos que les pueden afectar en el desarrollo de su actividad".

La coordinadora regional de Prevención de Riesgos Laborales de UGT Castilla-La Mancha, Irene Ortega, añadía que las acciones del sindicato van muy encaminadas a aquellos sectores con más siniestralidad laboral, sectores como la industria cárnica, el transporte y la logística, el sociosanitario, el agrario, la construcción, la industria del metal…

Según los últimos datos, de enero a septiembre de 2025, UGT Castilla-La Mancha ha realizado más de 269 visitas de asesoramiento a empresas y se han resuelto más de 285 consultas. "Para nosotros nuestros técnicos/as y delegados/as son los mejores embajadores de la cultura preventiva".

Aquellas empresas o personas trabajadoras que quieran recurrir a esta oficina se pueden poner en contacto con el sindicato a través de los teléfonos 925 25 25 18 y 608 12 26 61 o en el email dprl@clmancha.ugt.org.

Junto a este asesoramiento UGT Castilla-La Mancha también está llevando a cabo diversas campañas de sensibilización e información, así como jornadas técnicas y estudios específicos en materia de seguridad y salud laboral.