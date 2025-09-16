CCOO Castilla-La Mancha se centrará en la negociación colectiva: "Queremos horarios con sentido común"

El secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha anunciado en el inicio de curso que la principal intención de la formación pasa por situar la negociación colectiva en el centro de la estrategia. La parte salarial será el epicentro para revertir el hecho de que los sueldos "estén 10 puntos por debajo de la media".

Ortega ha expresado su intención de trabajar para intervenir en la regulación del tiempo de trabajo. "Queremos horarios con sentido común, por lo que impulsará un acuerdo para la racionalización horaria en Castilla-La Mancha", ha indicado en una rueda de prensa junto al secretario confederal de Acción Sindical, Javier Pacheco.

En concreto, acabar con la jornada partida o evitar que el desarrollo de una jornada laboral se alargue a última hora de la tarde son extremos que el sindicato pretende ahora regular en la región.

Un debate en el que también incluirá la reducción de la jornada laboral después de que "las tres derechas impidieran que de manera legal" se abriera la puerta al trámite de su aprobación a nivel nacional.

Jornada laboral

Por su parte, Pacheco ha asegurado que "la victoria pírrica" que se ha conseguido en el Congreso de los Diputados en contra de que el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales siga su tramitación parlamentaria "no ha sido jaleada ni por la derecha ni por la patronal porque hay una mayoría social que puede pasar factura".

"El rechazo es una bofetada en la cara de la sociedad española. La derecha ha intentado articular para dar respuesta a las exigencias de algunos ámbitos empresariales, que han manifestado de manera continua su posición contraria a mejorar la jornada laboral del conjunto de trabajadores", ha afirmado.

Asimismo, ha anunciado que el movimiento sindical va a seguir insistiendo "hasta conseguir hacer efectiva" la reducción de la jornada laboral. Y ha explicado que CCOO y UGT ya están trabajando conjuntamente en el texto para la aprobación de un decreto que recoja el control del registro horario que estaba contemplado en el mencionado proyecto de ley.