La Junta da luz verde al Instituto de Seguridad y Salud Laboral y el PP critica que "llega tarde"

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el decreto para regular la creación y puesta en marcha del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, que será presentado el próximo lunes. Un organismo que para el Partido Popular llega "tarde".

Así lo ha confirmado la consejera portavoz de la Junta, Esther Padilla, detallando que será "un espacio de consenso para garantizar el empleo digno y seguro en la comunidad".

Además, ha confirmado que estará formado por la Junta, la patronal y los sindicatos, integrado en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.

"La siniestralidad laboral es un problema real, que ni negamos ni miramos hacia otro lado. En lo que va de 2025 hemos contabilizado 24 siniestros mortales en la comunidad. No obstante, la cifra de accidentes mortales se ha reducido un 6,3 % en el primer semestre de 2024 en la comunidad y el índice de incidencia ha bajado un 13,6 % entre 2015 y 2024", ha explicado.

Críticas del PP

Por su parte, la diputada regional del PP Itziar Asenjo ha expresado que el Instituto de Seguridad y Salud Laboral "llega tarde para muchas familias que han perdido a un ser querido".

"El Gobierno regional solo reacciona cuando la situación se vuelve insostenible. Son demasiadas vidas las que se han perdido, pues 2024 fue el año más mortal desde 2006 en la región en materia de accidentes laborales, con 58 fallecidos", ha lamentado.

Para Asenjo, las cifras indican que las medidas implementadas son "insuficientes" y pese a anunciar el Instituto en noviembre de 2024, "la creación llega ahora, tras ver los terribles datos del verano".

Por último, ha pedido que el incremento del presupuesto regional para 2026 se destine también a la prevención laboral y seguridad, así como para fomentar la contratación indefinida, la creación de un empleo de calidad y la modernización de la industria con una nueva ley de polígonos industriales.