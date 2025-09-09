El programa de formación en Hostelería y Turismo de Fundación Mahou San Miguel tiene plazas en Toledo y Guadalajara

El periodo de matriculación de la 12ª edición de Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo, el programa de Formación Profesional de referencia impulsado por Fundación Mahou San Miguel continúa abierto en Toledo y Guadalajara con plazas disponibles para aquellos jóvenes con vocación y talento por el sector.

En Guadalajara, todavía se puede acceder al Grado Medio de Servicios de Restauración. Se imparte en el Centro Integrado de Formación Profesional nº1, donde los alumnos pueden desarrollar nuevas competencias profesionales y mejorar su perspectiva laboral de futuro. En Toledo, aún quedan plazas disponibles en el I.E.S. Universidad Laboral de Toledo para especializarse y profundizar en el sector a través del Grado Superior en Dirección de Servicios de Restauración. Los interesados podrán formalizar sus solicitudes directamente en cada centro educativo.

Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo se presenta como una alternativa con impacto real para los jóvenes de Guadalajara y Toledo, regiones en la que el profesional de la hostelería suele ser uno de los perfiles más buscados. Desde su llegada a Castilla-La Mancha en 2022, el programa de Fundación Mahou San Miguel se ha consolidado como un referente formativo en hostelería, impulsando las carreras de los más de 195 jóvenes prometedores que han formado parte de él en Guadalajara y Toledo. La Formación Profesional de Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo combina teoría en el aula con prácticas en establecimientos hosteleros, ofreciendo a los estudiantes una visión global del sector y proporcionándoles la motivación y la confianza necesarias para alcanzar sus metas. Gracias a esta metodología, el programa cuenta con una tasa de inserción laboral a nivel nacional del 90 %.

El éxito de Creamos Oportunidades de Hostelería y Turismo se apoya, además, en una sólida red de colaboración entre centros educativos, entidades sociales, administraciones públicas y empresas del sector. En el marco de esta colaboración, Fundación Mahou San Miguel actúa como puente entre los centros educativos y cerca de una treintena de establecimientos hosteleros de Guadalajara y Toledo, donde los alumnos llevan a cabo sus prácticas remuneradas. Una experiencia real que los acerca a las demandas del mercado y facilita su integración laboral una vez acabada la formación.

Este año, se espera seguir ampliando el impacto del proyecto en la provincia y ofrecer nuevas oportunidades de futuro a jóvenes con talento como Ainara Rivas, quien ha sido alumna del Grado Medio de Servicios de Restauración de Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo en el I.E.S. Universidad Laboral de Toledo: “Sin duda alguna, ha sido una experiencia muy positiva y recomendable para todo aquel que esté interesado en trabajar en hostelería y el turismo, un sector que ofrece innumerables oportunidades a los más jóvenes”.

Virginia Luca de Tena, directora de Fundación Mahou San Miguel, asegura: “Nuestra misión va más allá de impartir una formación, queremos mejorar significativamente la vida de las personas y del entorno en el que estamos presentes. Guadalajara y Toledo son dos provincias con mucho potencial y con gran demanda de empleo hostelero. Por ello, con Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo brindamos a los jóvenes con talento una formación de calidad para dar respuesta a esa necesidad del sector y para facilitar su inserción laboral”.

Comunidad más allá de la formación

El acompañamiento de Fundación Mahou San Miguel a los jóvenes no termina con la formación. Para continuar dando apoyo a los graduados en su carrera profesional, tienen la oportunidad de entrar a formar parte de Linkados, la comunidad de antiguos alumnos de Creamos Oportunidades en Hostelería y Turismo, que tiene el objetivo de acompañar a los jóvenes para que puedan seguir especializándose a través becas, programas de mentoring, una bolsa de empleo y otras iniciativas.

Este programa clave asegura una transición efectiva desde la formación hacia las primeras experiencias en el mundo laboral, contribuyendo al crecimiento profesional de los alumnos y aportando talento formado al sector de la Hostelería y Turismo.

Sobre Fundación Mahou San Miguel

Fundación Mahou San Miguel lleva 12 años impulsando el valor de las personas y contribuyendo al progreso de la sociedad. La Fundación trabaja para crear oportunidades de formación y empleo de calidad para jóvenes en el sector de la Hostelería y el Turismo y promover iniciativas que cubran las necesidades sociales de nuestro entorno, a través de alianzas con entidades que cuentan con una amplia trayectoria y experiencia solidaria.