Castilla-La Mancha esquiva la "incertidumbre nacional" y aprueba el techo de gasto para 2026

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde este martes al límite de gasto no financiero para 2026, conocido como el techo de gasto. La cuantía asciende a 9.000,9 millones de euros, un 8,2 % más con respecto al año pasado y 686 millones más en términos absolutos.

Así lo ha detallado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Una comparecencia en la que ha detallado que el techo de gasto será trasladado "inmediatamente" a las Cortes de Castilla-La Mancha para que pueda ser debatido y aprobado, requisito previo al proyecto de Ley de Presupuestos.

"El Gobierno regional da un paso más para la elaboración de los presupuestos regionales, con el objetivo de que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2026", ha afirmado.

"Incertidumbre nacional"

Ruiz Molina ha destacado que la aprobación del techo de gasto para 2026 llega en un ambiente de "clara incertidumbre" a nivel nacional, donde todavía no se sabe si habrá Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio o serán prorrogados los de 2023.

"Castilla-La Mancha no puede estar al albur de lo que suceda en Madrid. La región ha aprovechado la estabilidad política e institucional para dotarse en plazo del principal instrumento con el que cuenta el Gobierno para cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía", ha sentenciado.

Autorización de la AIReF

Como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, la Junta recibió el pasado jueves la autorización necesaria para comenzar el proceso de aprobación de cuentas, el "ok" de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a las previsiones macroeconómicas para el periodo 2024-2029 que acompañan al proyecto.

Según estos cálculos, el Gobierno regional estima que en 2025 el Producto Interior Bruto (PIB) se expandirá un 2,4 % mientras que para 2026 ese crecimiento lo sitúa en el 1,9 %.

Un aval que ha permitido al Gobierno autonómico aprobar el techo de gasto este martes, el paso previo a unos presupuestos que "estarán centrados en reforzar los servicios públicos como la educación, la sanidad, la dependencia o los servicios sociales". "Y también en seguir manteniendo esos buenos indicadores económicos que nos sitúan por encima de la media nacional, especialmente, en creación de empleo y en atracción de empresas", tal y como expresó la consejera portavoz, Esther Padilla.

El PP pide dedicar el dinero a la sanidad

Por su parte, el presidente del PP, Paco Núñez, ha pedido que el aumento del techo de gasto en la región se dedique a "poner en marcha el reconocimiento de la carrera profesional sanitaria". Y se ha preguntado "qué excusa tiene el presidente, Emiliano García-Page, para no llevar a término esta medida".

Así lo ha expresado tras una reunión de trabajo del Comité de Dirección del PP de Ciudad Real y de la Diputación, en una rueda de prensa junto al vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares; y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde.

Por último, ha reclamado que "si Castilla-La Mancha va a tener tanto dinero qué mejor que empezar a invertirlo en asuntos como la sanidad pública".