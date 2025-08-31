Venden un amplio bar - restaurante en el barrio de Palomarejos de Toledo: este es su precio

El portal inmobiliario Idealista tiene un amplio catálogo online de pisos y casas en venta. Sin embargo, también ofrece otro tipo de propiedades dirigidas a inversores. Es el caso del bar – restaurante que se vende en Toledo por 149.000 euros.

Ubicado en una de las calles más concurridas del barrio de Palomarejos, cerca del Parque de las Tres Culturas, su tamaño es de 170 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

En la planta baja tiene dos amplias salas de comedor y tres aseos. En la planta principal cuenta con una sala de 36 metros cuadrados con barra, para atender a los clientes.

Local en venta en Toledo. Foto: Idealista.

Cocina totalmente equipada

Asimismo, incluye una cocina de gran tamaño equipada con una robusta campana extractora para la evacuación de humos, acompañada de una sala de frigoríficos de grandes dimensiones.

El local cuenta con la posibilidad de instalar una terraza en el exterior, lo que le da un valor añadido de cara a las épocas de buen tiempo.