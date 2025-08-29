Así son los espectaculares molinos que se venden en la provincia de Cuenca: puedes tener una vivienda singular

En plena Serranía conquense, donde el paisaje rural se funde con siglos de historia, surge una oportunidad difícil de igualar: la venta de dos antiguos molinos harineros totalmente rehabilitados y convertidos en viviendas, que se ofrecen ahora en el portal especializado Aldeas Abandonadas por 995.000 euros, tras una rebaja desde los 1,2 millones iniciales.

La propiedad, situada a menos de un kilómetro de un pequeño municipio con encanto que la propia web no ha desvelado, está asentada sobre una finca de una hectárea.

Cada molino cuenta con aproximadamente 140 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas (planta baja, dos pisos y buhardilla), con cuatro habitaciones dobles, cocina, comedor, baño completo y aseo, todo ello en perfecto estado de conservación.

Vista de los dos molinos situados en Cuenca Aldeas Abandonadas

La luz natural y las vistas exteriores marcan la diferencia en unas estancias que han sabido mantener el sabor rústico original al mismo tiempo que se adaptan a las necesidades de la vida moderna.

Además de las viviendas principales, el conjunto incluye dos cocheras de 70 metros cuadrados cada una, ambas con chimenea tradicional. Cuenta con un pozo artificial y una pista deportiva apta para raqueta o pádel, y un entorno rodeado de naturaleza.

Experiencia completa

Todo ello acompañado de suministros actualizados: energía renovable (eólica y solar), agua corriente de la red municipal y cobertura telefónica garantizada, lo que permite disfrutar de la tranquilidad del campo sin renunciar a la conectividad.

En enclave ofrece un auténtico refugio en la España interior, pero sin perder accesibilidad. El municipio más cercano, con apenas 800 habitantes, conserva tradiciones como la elaboración de queso manchego y aceite de oliva, y dispone de servicios como piscina municipal, hotel, campo de fútbol, plaza de toros y centro social.

Pozo de la finca donde se encuentran los dos molinos en venta Aldeas Abandonadas

Interior de uno de los molinos que están en venta Aldeas Abandonadas

A tan solo siete kilómetros se encuentra un campo de golf y a 30 se puede disfrutar del entorno de un pantano. Además, tiene buenas conexiones con grandes ciudades: Madrid a 150 km, Valencia a 200 km, Cuenca y Albacete a 80 km y Toledo a 186 km.

Entorno idílico

Un valor añadido en su entorno natural. Las puestas de sol sobre la finca, rodeada de montes y con una biodiversidad única, refuerzan el atractivo de esta propiedad que actualmente se encuentra en el catálogo de productoras televisivas para utilizarla como escenario audiovisual.

Con esta propuesta, los molinos de Cuenca no solo recuperan su esplendor histórico, sino que se transforman en un hogar exclusivo que aúna historia, confort y naturaleza, una fórmula cada vez más demandada de un mercado donde las viviendas singulares marcan tendencia.